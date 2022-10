Tin nóng 4/10: Mẹ và con 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư tử vong

Mẹ và con 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư tử vong: Ngày 4/10, Công an TP Thủ Đức, TP HCM khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của chị T. (SN 1989, quê Nha Trang, Khánh Hòa) cùng bé trai 3 tháng tuổi tại khuôn viên tòa nhà S102, khu chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ. Được biết chị T. vừa mới sinh đôi được 1 bé trai và 1 bé gái, sống cùng chồng và mẹ chồng tại căn hộ tầng 12, chung cư trên. Bước đầu xác định chị T. và con trai rơi từ khu vực tầng 12 xuống sảnh tử vong. Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc: Trưa 4/10, người dân ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển Bãi Dương. Sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân là nam, khoảng 40 tuổi. Lãnh đạo Công an TP Phú Quốc cho biết đã có người ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, liên hệ cơ quan điều tra để nhận dạng. Nhà chức trách đang xác định nhân thân và điều tra nguyên nhân thiệt mạng của người đàn ông. Tạm giữ nghi can dâm ô bé gái 10 tuổi ở Bắc Giang: Ngày 4/10, Công an TP Bắc Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ Đỗ Quốc Anh (53 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 3/10 Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị NTN, trú tại TP Bắc Giang về việc con gái chị là bé NTM (10 tuổi) bị Quốc Anh dâm ô tại Trường Tiểu học, thuộc địa bàn TP Bắc Giang. Cô gái ở Hà Tĩnh dùng clip 'nhạy cảm' tống tiền người yêu cũ: Sau khi chia tay, Trần Thị Thanh (SN 1990, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng bạn trai mới là Nguyễn Văn Điệp (SN 1979, trú tỉnh Thanh Hóa) bàn bạc ép người yêu cũ đưa 80 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ tung clip 'nóng' lên mạng. Ngày 4/10, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thanh và Điệp về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Phát hiện bé trai sơ sinh trong thùng giấy ở Đồng Nai: Ngày 4/10, Công an xã Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thông báo tìm thân nhân một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trước đó vào ngày 3/10, người dân địa phương phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà bà P.T.V ở ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền. Thời điểm phát hiện, em bé được quấn áo khoác màu đen đặt trong một thùng giấy. Vợ giết chồng, dựng hiện trường giả: Ngày 4/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết bà Trần Thị Hoanh (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra hành vi giết người. Trước đó, bà Hoanh trình báo công an việc chồng mình bị giang hồ đòi nợ rồi ra tay sát hại. Nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Kết quả điều tra cho thấy, bà Hoanh chính là người đã ra tay sát hại chồng rồi dựng hiện trường giả nhằm thoát tội. Theo đó, bà Hoanh và chồng xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, bà Hoanh lên kế hoạch giết chồng. Va chạm với container, một nhà sư tử vong: Sáng 4/10, xe container BKS 15R-89418 khi lưu thông đến khu vực nút giao ngã tư vành đai S1 với đường tỉnh 220A (thuộc xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xảy ra va chạm với xe máy BKS 17 K2-7884 do bà N.T.D.T. (SN 1976, trú xã Phúc Trung) di chuyển cùng chiều. Hậu quả khiến bà T. tử vong. Được biết, nạn nhân là người tu hành, có pháp danh là T.Đ.H, trụ trì chùa Phúc Trung, thuộc xã Phúc Thành. Sau va chạm, nam sinh lớp 9 tử vong, xe máy bốc cháy: Ngày 4/10, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, bàn giao thi thể N.H.K (học sinh lớp 9, ngụ xã Tân Hòa, huyện Bến Lức) cho người nhà đưa về mai táng. Trước đó chiều 3/10, em K. điều khiển xe máy từ trường về nhà, đến khu vực gần cầu An Thạnh (đường tỉnh 830, thị trấn Bến Lức) thì va chạm với một xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến em K ngã xuống đường và bị xe tải đi cùng chiều cán trúng tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của em K sau va chạm đã bốc cháy. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng. Nguồn: ĐTHĐT.

