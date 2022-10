Tin nóng 2/10: Xác minh người đàn ông livestream đánh tới tấp vợ đang mang bầu

Xác minh người đàn ông livestream đánh tới tấp vợ đang mang bầu: Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Trung cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh nội dung đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn phường. Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút được phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook quay lại cảnh một người đàn ông đang hành hung vợ. Đáng nói, người vợ này đang mang bầu, gây phẫn nộ dư luận. Đang đi chở khách, tài xế xe ôm bất ngờ gục chết giữa đường: Trưa 2/10, nam tài xế xe ôm công nghệ ngoài 60 tuổi lái xe máy chở khách trên quốc lộ 1K, hướng Đồng Nai về TP HCM. Khi đến trước số nhà 321 quốc lộ 1K, TP Dĩ An (Bình Dương), tài xế mệt nên lái xe vào lề đường nghỉ ngơi. Người đàn ông này bất ngờ gục xuống xe máy. Vị khách cùng một số người dân tại khu vực hỗ trợ sơ cứu nhưng tài xế không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bắt giữ đối tượng sau 24 năm trốn truy nã tại Quảng Trị: Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Song (còn gọi là Tý, SN 1977), khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Đây là đối tượng bị Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của công dân và Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã số 101, ngày 15/4/1998 về hành vi Cướp tài sản công dân. Công an TP Phan Thiết thu giữ ô tô bị 'Tina Duong' chiếm đoạt: Chiều 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã đưa chiếc ô tô VINFAST LUX A 2.0 mang biển số 51H-242.74 về trụ sở để định giá tài sản phục vụ công tác điều tra. Chiếc ô tô này là vật chứng trong vụ án có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản liên quan Ninh Thị Vân Anh (Tina Duong, quê Bắc Giang). Sau khi xác định chiếc ô tô đang ở TP Ninh Bình (Ninh Bình), tổ công tác đã lên đường để xác minh, làm các thủ tục thu giữ và đưa về TP Phan Thiết. Người đàn ông tử vong dưới chân cầu Cần Thơ: Sáng 2/10, người dân phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu Cần Thơ thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Cảnh sát đã khám nghiệm, nạn nhân khoảng 30-35 tuổi, có chiều cao 1,63 m và chưa rõ danh tính. Trên người mặc quần lửng vải jean màu xanh, áo thun cổ tròn màu xám. Cảnh sát thông báo ai có thân nhân với đặc điểm nêu trên đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, theo số điện thoại 0270.387.7177. Gã trai quen cô gái qua mạng rồi bán vào quán karaoke: Thông qua mạng xã hội đã làm quen với N.Y.N (trú Lạng Sơn). Khi biết N. có nhu cầu tìm việc làm thì Nông Đức Manh (SN 2005, trú huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) “nổ” với cô gái bản thân có nhiều mối quan hệ nên có thể tìm được việc tốt cho N. Nhưng sau đó, Manh rủ N. xuống khu vực xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rồi giao cho một người thanh niên tên là Thành (không rõ thông tin) ở khu vực quận Hà Đông, Hà Nội nhận 8 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 2/10, Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Manh. Bắt giữ 2 kẻ giật iPhone của du khách nước ngoài ở TP HCM: Ngày 2/10, Công an quận 1, TP.HCM, đang lấy lời khai Trần Văn Sơn và Đàm Trần Anh Sang (cùng 20 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, Sơn và Sang là 2 nghi phạm giật chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của anh U.A. (quốc tịch Kazakhstan) ở trung tâm TP HCM. Kiểm tra quán bar ở Kiên Giang, phát hiện 105 dân chơi dương tính với ma túy: Lúc 0h05 ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội và Phòng CSCĐ kiểm tra đột xuất quán Bar Paradise (Khu phố 1 phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá). Test nhanh hơn 200 người nhảy múa trong quán bar, công an phát hiện 105 người dương tính với ma túy. >>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.

