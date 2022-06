Tin nóng 3/6: Nghi án thầy giáo xô xát với hàng xóm, 1 người chết

Nghi án thầy giáo xô xát với hàng xóm, 1 người chết: Sau khi xảy ra mâu thuẫn, xô xát với thầy giáo Tô Văn Tr. (SN 1980 - đang công tác tại Trường THCS Đại Minh), ông Nguyễn Văn M. (61 tuổi, trú xã Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An) ngã ra cổng bất tỉnh rồi tử vong. Ngày 3/6, UBND xã Lý Thành cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn xin thuốc lá, đối tượng lấy kéo đâm chết người: Bị anh K.K. (SN 1996, trú xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đánh vì không cho người này thuốc lá, Siu Qua (SN 1996, trú cùng địa phương) về nhà lấy chiếc kéo quay lại hiện trường, đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bụng, lưng khiến nạn nhân tử vong. Ngày 3/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ Siu Qua để điều tra, làm rõ. Đền bù sai, một trưởng phòng TN&MT ở Gia Lai bị khởi tố: Ngày 3/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Lê Việt Hưng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh để điều tra hành vi “Vi phạm về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Ông Hưng bị khởi tố vì Đền bù sai, vượt quá 500 triệu đồng trên đất trồng cây lâu năm cho một hộ cá nhân. Đang trốn truy nã tiếp tục vào bệnh viện trộm cắp tài sản: Đang bị cơ quan Công an Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình truy nã về tội trộm cắp tài sản, Hà Văn Thương (SN 1992, trú huyện Lệ Thủy,) vẫn liều lĩnh tiếp tục đột nhập vào bệnh viện và quán internet để trộm cắp. Ngày 3/6, Công an huyện Quảng Ninh cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối tượng. Chàng rể ngoại quốc chiếm đoạt tiền tỷ của gia đình nhà vợ: Abedin Ahmed (SN 1980, quốc tịch Bangladesh) 'nổ' rằng, gia đình anh ta có công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada và đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc. Tin tưởng chồng, chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và gia đình đã đưa cho Abedin Ahmed hơn 36.000 USD, tương đương 840 triệu đồng và bị chiếm đoạt. Chặn đầu xe cô gái trẻ để hiếp dâm: Khi đến đoạn đường vắng, Phùng Văn Định (SN 2001, trú huyện Nam Sách, Hải Dương) vượt lên chặn đầu khiến em N.T.L. (SN 2005) bị đổ xe, ngã xuống đường. Sau đó, Định lao vào ôm, đè lên người nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành. Ngày 3/6, VKSND huyện Nam Sách đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Định. Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên tường rào công ty: Sáng 3/6, khi các công nhân tới công ty ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương làm việc thì tá hoả phát hiện 1 bé gái sơ sinh, quấn trong chăn, người còn dính máu bị bỏ rơi phía bên trong hàng rào, thời điểm phát hiện sức khoẻ cháu bé ổn định. Hiện cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Đi vào điểm mù, người phụ nữ bị xe ben cán tử vong: Khoảng 13h40 ngày 3/6, tại ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead mang BKS 29G1- 294.58 đi trước đầu xe tải ben mang BKS 29H - 788.61 thì xảy ra va chạm. Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ben, nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

