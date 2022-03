Tin nóng 31/3: Đề nghị điều tra vụ giảng viên bị tố gạ tình sinh viên

Đề nghị điều tra vụ giảng viên bị tố gạ tình sinh viên: Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo một giảng viên Đại học Luật Hà Nội gạ tình nhiều nữ sinh. Người bị tố cáo là ông N.T.D., giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế. Trường Đại học Luật Hà Nội vừa gửi công văn tới Công an Hà Nội, yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc. Hé lộ nguyên nhân thầy giáo Bắc Giang tử vong tại trường: Ngày 31/3, Công an TP Bắc Giang cho biết kết quả bước đầu xác định thầy L.N.P. (SN 1981, trú TP Bắc Giang), giáo viên thể dục trường THCS Lê Quý Đôn tử vong tối 28/3 là do treo cổ tự tử. Nguyên nhân được gia đình nam giáo viên lý giải là do mất ngủ dài ngày sau khi mắc COVID-19. Côn đồ xông vào nhà chém người ở Hải Dương: Tối 30/3, anh N.D.H. (18 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Hải Dương) đang ở trong nhà thì bất ngờ bị 3 người đàn ông cầm dao bầu xông vào chém nhiều nhát vào đầu và tay trái. Một người trong nhóm này tự xưng là Hùng "Tỉnh", thách thức người nhà báo Công an rồi rời đi. Điều tra vụ chú họ bị 'tố' giở trò đồi bại với cháu gái 10 tuổi: Chị P.T.Th. (SN 1984, ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến Công an xã trình báo việc con gái chị là cháu T. (SN 2012) bị người chú họ là N.T.S. (SN 1971, trú cùng địa phương) giở trò đồi bại. Ngày 31/3, Công an TP Thái Bình cho biết đang điều tra, làm rõ. Đâm chết bạn nhậu rồi chạy xe máy bỏ trốn: Sau khi đâm chết bạn nhậu là ông Nguyễn Mạnh Kiểm (62 tuổi, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vì mâu thuẫn, Trần Văn Quân (52 tuổi, trú cùng địa phương) đã sử dụng xe máy đi đến nhiều tỉnh, thành phía nam để lẩn trốn. Ngày 31/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quân. Mất tài sản vì tin nhầm hàng xóm: Do không có tiền mua ma túy để sử dụng, Lương Cà Xuân (SN 1995, trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đến nhà hàng xóm là anh C. hỏi mượn chiếc điện thoại cùng 1 xe mô tô với lý do đi công việc gấp. Vì tin tưởng nên anh C. đã cho Xuân mượn. Lấy được xe máy và điện thoại Xuân mang đi cắm để lấy tiền mua ma túy. Mâu thuẫn nợ nần, 1 người bị bắn tử vong: Do có mâu thuẫn về nợ nần, Võ Văn Linh (30 tuổi, ngụ Bình Dương) đã dùng súng tự chế bắn chết anh V.V.N. (33 tuổi, ngụ Tháp Mười, Đồng Tháp) rồi cùng Nguyễn Văn Tới (20 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi) trốn lên vườn cao su ở Bình Dương. 3 ô tô tông liên hoàn trên cầu Rạch Miễu: Sáng 31/3, chiếc xe tải đang đi lên cầu Rạch Miễu, thuộc xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang bất ngờ giảm tốc độ nên 2 xe 7 chỗ đang lưu thông cùng chiều va chạm vào nhau, sau đó tông vào đuôi xe tải đang ở phía trước tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn trên cầu. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: Giáng 2 cấp hàm, đưa CSGT bị tố "gạ tình" ra khỏi ngành Công an. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

