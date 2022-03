Tin nóng 29/3: Phát hiện người đàn ông chết “lõa thể” trong khách sạn

Phát hiện người đàn ông chết "lõa thể" trong khách sạn: Sáng 29/3, người dân phát hiện thi thể anh Bùi Thế D. (SN 1977, quê Khánh Hòa) tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, trên người chỉ mặc chiếc quần lót, chiếc điện thoại rơi dưới nền nhà ở khách sạn thuộc khu dân cư 19/8, nằm trên quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giả làm người bán tôm để cướp tiền của thương lái: Nói rằng nhà đang xổ vuông tôm, muốn bán số lượng lớn, Phạm Dũy Ân (21 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) đã hẹn ông N.V.K (50 tuổi, trú cùng huyện) đến cung đường vắng để cướp tiền. Ngày 29/3, Công an huyện An Biên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ân. Dằn mặt người tình, gã đàn ông cắt đứt gân tay cháu bé 3 tuổi: Níu kéo người yêu bất thành, Trương Quang Cường (42 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) đã cắt đứt gân tay bé Trần. T.A. (3 tuổi - cháu của người tình) để dằn mặt. Ngày 29/3, Công an huyện Nghĩa Hành cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cường. Giả mạo tài khoản Facebook để nhắn tin vay, mượn tiền: Để có tiền tiêu xài cá nhân, Ngô Thị Khánh Ly (SN 2000) và Lê Văn Quốc, SN 1999 đều trú huyện Hà Trung, Thanh Hoá) giả mạo Facebook của người khác để nhắn tin vay, mượn tiền của người quen. Do cả tin, mất cảnh giác không ít người đã chuyển tiền vào tài khoản rồi mới vỡ lẽ bị lừa. Bắn vỡ cửa kính nhiều nhà trong khu đô thị nổi tiếng ở Hải Phòng: Nguyễn Văn H. (SN 1952, ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) do có sở thích với súng nên đã tự chế súng cao su bắn vào hàng loạt cửa kính ở Khu đô thị Hoàng Huy Riverside, quận Hồng Bàng. Ngày 29/3, Công an quận Hồng Bàng cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam sinh lớp 12 bị xe đầu kéo cán chết trên đường: Trưa 29/3, tại TX Bến Cát, Bình Dương nam sinh tên Nguyễn Duy Việt (18 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo. Sau va chạm, xe máy bị bánh xe ben nghiền nát, nam sinh ngã văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị văng sang làn đường ngược lại. Phát hiện người đàn ông bị chết đuối trên sông: Chiều 29/3, người dân ra khu vực cầu Khe Mây thuộc thôn 1, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể ông T.V.C (SN 1968, người địa phương) bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu. Trước đó, ngày 28/3, ông C. đi chăn trâu không trở về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an. "Nổ" xin việc vào Nhà khách Chính phủ để lừa đảo: Lê Minh Hương (SN 1962, trú tại Ba Đình, Hà Nội) tự nhận có khả năng xin việc tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoặc Nhà khách Chính phủ với chi phí từ 150-600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của bị hại, Hương không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt. Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

