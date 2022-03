Tin nóng 30/3: Thầy giáo dạy văn bị tố xâm hại nhiều nam sinh

Thầy giáo dạy văn bị tố xâm hại nhiều nam sinh: Ngày 30/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra, xác minh tố giác của nhóm cựu học sinh đối với nam giáo viên dạy văn Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh). Cơ quan Công an nhận được 4 đơn tố giác và sẽ mời thầy giáo liên quan đến vụ việc để điều tra, xác minh làm rõ. Mở công ty bất động sản, "vẽ" các dự án để lừa đảo: Phạm Văn Đảng (SN 1991, ở Thái Bình) thành lập Công ty TNHH thiết kế 3D Vietek (trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội) thuê người đứng tên Giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty do Đảng đứng sau điều hành, thực chất là tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sát hại, hiếp dâm người phụ nữ rồi ném xác xuống giếng: Sau 2 tuần đối tượng Rah Lan Giang (SN 2001, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) giết, hiếp dâm chị Trịnh Thị H. (SN 1976, trú cùng địa phương) trong lúc chị này đi tưới cà phê rồi giấu xác xuống giếng nước. Ngày 30/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Giang để điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn lúc làm việc, nam công nhân bị đâm tử vong: Trưa 30/3, trong lúc làm việc tại nhà xưởng của một công ty nằm trong Khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), N.V.Đ. (42 tuổi, ngụ Long Hồ) xảy ra mâu thuẫn với H.C.N. (44 tuổi, ngụ Tam Bình). Bất ngờ, Đ. dùng kéo đâm vào vùng cổ N. khiến nạn nhân tử vong. Tấn công người khác bằng roi điện chỉ vì một ánh nhìn: Cho rằng nạn nhân nhìn đểu mình tại một quán bar ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nên Quách Hải Toàn (22 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (21 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dùng vỏ chai bia, roi điện để đánh người. Tuyên Quang bác thông tin khinh khí cầu rơi: Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết không có sự cố gì trong buổi bay khinh khí cầu sáng 30/3 như trên mạng đồn thổi. Ông Sơn cũng nói thêm: "Khinh khí cầu có phải máy bay đâu mà hạ cánh phải đúng đường băng?". Va chạm xe máy cày khi đi mua thuốc cho mẹ, nữ sinh tử vong: Đêm 29/3, trên đường liên thôn thuộc thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, em Phan Thị Như Q. (SN 2002, ngụ thôn Cô Kiều) điều khiển xe máy xảy va chạm với xe máy cày có kéo rơ mooc. Cú va chạm khiến em Q thiệt mạng tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Cháy ở An Giang, 2 căn nhà bị thiêu rụi: Sáng 30/3, tại căn nhà kho do ông Trần Phước Tân (50 tuổi, trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm chủ đã xảy ra cháy. Ngọn lửa bùng phát, sau đó lan nhanh sang các căn nhà liền kề. Sau một giờ đồng hồ tích cực, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ngọn lửa thiêu rụi 2 căn nhà, 2 căn khác thiệt hại 40- 80% và một ô tô cùng nhiều xe máy cũng bị cháy. >>> Xêm thêm video: Bé gái 8 tuổi ở An Giang bị cậu ruột xâm hại. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

