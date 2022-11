Tin nóng 3/11: Cán bộ công an bị xe bồn cán tử vong

Cán bộ công an bị xe bồn cán tử vong: Sáng 3/11, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) nghe tiếng động mạnh và phát hiện một người đàn ông nằm tử vong bên cạnh xe máy, cách đó khoảng 5m là chiếc xe bồn trộn bê tông. Theo người thân, nạn nhân 31 tuổi, là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An. Sáng nay, nạn nhân từ Long An lên TP.HCM học tập thì không may gặp nạn. Xe container lật ngang trên cầu vượt: Trưa 3/11, xe đầu kéo container chạy trên đường dẫn lên cầu vượt Trạm 2, hướng Xa lộ Hà Nội đi Đại học Nông Lâm, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, khi đang ôm cua lên cầu thì bất ngờ mất lái rồi lật ngang. Tai nạn khiến một đoạn taluy bị húc văng, xe đầu kéo container hư hỏng, nằm chắn một làn đường trên cầu vượt. Khởi tố thanh niên mua súng đi bar để phòng thân: Ngày 3/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Tiến Dũng (32 tuổi, ngụ xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 25/6, lực lượng chức năng đã kiểm tra quán bar Monaco và phát hiện nhiều nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng chất cấm. Thời điểm trên, Dũng cũng đang ngồi ở quán bar và có mang theo súng. Khi thấy công an, Dũng liền ném súng xuống gầm ghế nhưng bị phát hiện. 1 phụ nữ nhảy cầu Chánh Hưng mất tích: Sáng 3/11, một số người đang ngồi uống cà phê tại khu vực gầm cầu Chánh Hưng (phường 5, quận 8, TP.HCM) nghe tiếng động lớn dưới kênh Đôi và phát hiện một phụ nữ nhảy từ cầu Chánh Hưng xuống. Ngay lập tức, nhiều người chạy ghe ra vớt nạn nhân, nhưng người này đã chìm dưới dòng kênh mất tích. Hiện, người phụ nữ vẫn chưa được tìm thấy. Phóng hoả giết chết 2 mẹ con vì ghen tuông: Liên quan đến vụ cháy nhà tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang khiến 2 mẹ con tử vong, tối 2/11, Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự với Trần Văn Nam (39 tuổi, trú phường Châu Phú A) để điều tra hành vi Giết người. Theo đó, Nam khai nhận từng có mối quan hệ tình cảm với chị C. (38 tuổi). Khi nghe tin chị C. có quan hệ với người khác, Nam đã nảy sinh ý giết người tình. Hậu quả, chị C. và con ruột là bé T. (7 tuổi) đã thiệt mạng. Bị phát hiện, trộm chó đuổi đánh 3 dân quân tự vệ: Ngày 3/11, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm đoạn clip về việc một nhóm Dân quân tự vệ (DQTV) truy đuổi và bị trộm chó đuổi đánh. Theo người dân, rạng sáng 1/11, ba DQTV đuổi theo nhóm bốn thanh niên trộm chó trên đường Nguyễn Thị Lắng (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bị nhóm này quay xe, sử dụng bình xịt hơi cay, gậy để tấn công. Hậu quả, nhóm DQTV đã phải bỏ xe lại để chạy. Bắt nhóm công nhân trộm giày công ty đem bán: Ngày 3/11, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự ba công nhân trộm tài sản của công ty đem bán. Ngày 11/10, Bùi Hữu Phú (26 tuổi), Nguyễn Quốc Vĩ (21 tuổi) và Lê Thiện Bích (34 tuổi) rủ nhau trộm giày của công ty đem bán. Tối cùng ngày, nhóm đối tượng đã đột nhập Công ty TNHH An Giang SAMHO (khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành) để lấy trộm 72 đôi giày, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Sau đó, hai đối tượng Nguyễn Ngọc Tấn (30 tuổi) và Trần Hoàng Nhi (33 tuổi) đã tiêu thụ số tang vật trên. >>> Xem thêm video: Công an tỉnh Long An bị tai nạn tử vong trên đường đi học. Nguồn: Pháp luật Online.

