Tin nóng 30/9: Người tình già dùng ảnh “nóng” tống tiền gái xinh

Cô gái xinh đẹp bị người tình lớn tuổi dùng ảnh "nóng" tống tiền: Sau khi dùng điện thoại ghi lại nhiều hình ảnh "nóng" qua những lần quan hệ tình dục, Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đe dọa, yêu cầu người tình là chị M.T.L. (SN 1992, trú cùng địa phương) đưa 15 triệu đồng thì bị bắt. Ngày 30/9, Quân đang bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ. (Ảnh minh hoạ) Chồng dùng dao sát hại vợ tại phòng trọ: Tối 29/9, tại phòng trọ ở (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) giữa Lô Văn Thái (SN 1994, trú Nghệ An) và vợ là Lương Thị H. (SN 1999) đã xảy ra mâu thuẫn do Thái nghi ngờ chị H. ngoại tình. Thái đã bỏ đi uống rượu khi quay trở về tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Thái đã dùng dao đâm vợ tử vong. Bé gái bị bỏ lại dưới chân đèo: Ngày 30/9, Công an xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế, Bắc Giang) nhận được tin báo của anh Phạm Đăng Thao (SN 1994, trú tại bản Cây Vối) về việc phát hiện bé gái khoảng 1-2 tháng tuổi được đặt trong giỏ nhựa màu xanh để ở vệ đường. Hiện Công an xã Đồng Tiến thông báo tìm người thân cho cháu bé. Nam thanh niên tay cầm tiền, tử vong bất thường bên hồ: Trưa 30/9, tại khu vực đường vòng hồ An Biên (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) người dân phát hiện nam thanh niên (33 tuổi), trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng ngã gục, tử vong ngay ven hồ tay vẫn cầm tiền. Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân tử vong của nạn nhân có thể là do sốc ma túy. Bắt kẻ giết người trốn truy nã mang theo súng rulo: Sau khi gây án giết người, Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992; ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) bỏ trốn và luôn mang theo khẩu súng rulo bên mình với mục đích chống trả lại lực lượng truy bắt…Ngày 30/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ được Hiếu. Bắt nhóm chuyên cắt trộm dây chống sét của 31 trạm phát sóng viễn thông: Các đối tượng đã cắt trộm dây cáp chống sét tại 31 trạm phát sóng BTS trên địa bàn 4 huyện: Thanh Chương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương (tỉnh Nghệ An) với tổng giá trị tài sản trên 156 triệu đồng. Hiện, nhóm đối tượng này đang bị Công an huyện Anh Sơn tạm giữ để điều tra. Người đàn ông thoát chết khi ngã từ tầng 4 xuống khe tường: Sáng 30/9, tại số nhà 50, đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, do bất cẩn anh Đỗ Đức Long (SN 1988) trú tại phường Nam Thành bị ngã từ tầng 4 xuống đất. Nạn nhân bị mắc kẹt giữa 2 khe tường rất hẹp, người dân không thể tiếp cận nên báo cơ quan chức năng giải cứu. Anh Long bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nguyên nhân nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Đắk Lắk: Ngày 30/9, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn) cho biết nguyên nhân một nữ sinh lớp 9 bị một nhóm nữ sinh khác lao vào đánh hội đồng. Theo đó, bước đầu được xác định do các em có lời qua tiếng lại, nói xấu nhau trên mạng xã hội Facebook. Phát hiện ô tô "luồng xanh" chở hàng hóa không rõ nguồn gốc qua chốt: Ngày 30/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ vào đường cao tốc Trung Lương - TP HCM vừa phát hiện 1 ô tô tải 'luồng xanh' chở hàng hóa không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong xe tải có chứa gần 2 tấn các loại mỹ phẩm ngoại nhập. >>>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm rồi đến đám ma khóc lóc. Nguồn: ANTV.

Cô gái xinh đẹp bị người tình lớn tuổi dùng ảnh "nóng" tống tiền: Sau khi dùng điện thoại ghi lại nhiều hình ảnh "nóng" qua những lần quan hệ tình dục, Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đe dọa, yêu cầu người tình là chị M.T.L. (SN 1992, trú cùng địa phương) đưa 15 triệu đồng thì bị bắt. Ngày 30/9, Quân đang bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ. (Ảnh minh hoạ) Chồng dùng dao sát hại vợ tại phòng trọ: Tối 29/9, tại phòng trọ ở (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) giữa Lô Văn Thái (SN 1994, trú Nghệ An) và vợ là Lương Thị H. (SN 1999) đã xảy ra mâu thuẫn do Thái nghi ngờ chị H. ngoại tình. Thái đã bỏ đi uống rượu khi quay trở về tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Thái đã dùng dao đâm vợ tử vong. Bé gái bị bỏ lại dưới chân đèo: Ngày 30/9, Công an xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế, Bắc Giang) nhận được tin báo của anh Phạm Đăng Thao (SN 1994, trú tại bản Cây Vối) về việc phát hiện bé gái khoảng 1-2 tháng tuổi được đặt trong giỏ nhựa màu xanh để ở vệ đường. Hiện Công an xã Đồng Tiến thông báo tìm người thân cho cháu bé. Nam thanh niên tay cầm tiền, tử vong bất thường bên hồ: Trưa 30/9, tại khu vực đường vòng hồ An Biên (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) người dân phát hiện nam thanh niên (33 tuổi), trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng ngã gục, tử vong ngay ven hồ tay vẫn cầm tiền. Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân tử vong của nạn nhân có thể là do sốc ma túy. Bắt kẻ giết người trốn truy nã mang theo súng rulo: Sau khi gây án giết người, Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992; ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) bỏ trốn và luôn mang theo khẩu súng rulo bên mình với mục đích chống trả lại lực lượng truy bắt…Ngày 30/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ được Hiếu. Bắt nhóm chuyên cắt trộm dây chống sét của 31 trạm phát sóng viễn thông: Các đối tượng đã cắt trộm dây cáp chống sét tại 31 trạm phát sóng BTS trên địa bàn 4 huyện: Thanh Chương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương (tỉnh Nghệ An) với tổng giá trị tài sản trên 156 triệu đồng. Hiện, nhóm đối tượng này đang bị Công an huyện Anh Sơn tạm giữ để điều tra. Người đàn ông thoát chết khi ngã từ tầng 4 xuống khe tường: Sáng 30/9, tại số nhà 50, đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, do bất cẩn anh Đỗ Đức Long (SN 1988) trú tại phường Nam Thành bị ngã từ tầng 4 xuống đất. Nạn nhân bị mắc kẹt giữa 2 khe tường rất hẹp, người dân không thể tiếp cận nên báo cơ quan chức năng giải cứu. Anh Long bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nguyên nhân nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Đắk Lắk: Ngày 30/9, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn) cho biết nguyên nhân một nữ sinh lớp 9 bị một nhóm nữ sinh khác lao vào đánh hội đồng. Theo đó, bước đầu được xác định do các em có lời qua tiếng lại, nói xấu nhau trên mạng xã hội Facebook. Phát hiện ô tô "luồng xanh" chở hàng hóa không rõ nguồn gốc qua chốt: Ngày 30/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ vào đường cao tốc Trung Lương - TP HCM vừa phát hiện 1 ô tô tải 'luồng xanh' chở hàng hóa không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong xe tải có chứa gần 2 tấn các loại mỹ phẩm ngoại nhập. >>>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm rồi đến đám ma khóc lóc. Nguồn: ANTV.