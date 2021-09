Tin nóng 29/9: Chồng bàng hoàng phát hiện vợ và 2 con tử vong

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ và 2 con nhỏ tử vong: Sáng 29/9, anh Nguyễn Thanh Tâm (trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đi làm về thì bàng hoàng phát hiện phát hiện 2 con nhỏ bị siết cổ tử vong, vợ đang trong tư thế treo cổ. Ba người tử vong là chị Trần Thị Kim Oanh (31 tuổi) và 2 con tên Nguyễn Thanh Tiến (6 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Mai (4 tuổi). Cháu rể đâm chết bà ngoại vợ vì bị đuổi ra khỏi nhà: Ghé thăm nhà, giữa cháu rể là Lê Minh Hiếu (SN 1999, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) và bà ngoại vợ là Võ Thị Hai (SN 1954, trú cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Cháu rể đã lấy dao đâm bà ngoại vợ tử vong. Ngày 29/9, Hiếu bị Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ. Kêu gọi ủng hộ tiền làm từ thiện để chiếm đoạt: Chu Thị Tuyết (SN 1999, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) thường xuyên lấy hình ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật đăng bài trên các trang Facebook kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29/9, Tuyết bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ. Lợi dụng hàng xóm sơ hở, người đàn ông trộm xe máy: Thấy nhà hàng xóm để xe máy sơ hở, không có người trông coi, Nguyễn Văn Quân (SN 1986, trú huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã nhanh tay lấy trộm. Sau đó, Quân đã tháo dời các bộ phận trên xe để mang đi tiêu thụ. Ngày 29/9, Quân bị Công an huyện Lạc Giang tạm giữ để điều tra. Bị điện giật tử vong khi đang thi công mái tôn: Sáng 29/9, tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) anh Dương Văn Quý (SN 1977, ngụ TP Thanh Hóa) đang trong quá trình thi công lợp mái tôn, do bất cẩn để cạnh tấm lợp cứa vào dây điện khiến anh Quý bị điện giật tử vong. Bắt cô gái đâm người phụ nữ rồi trốn nã lấy chồng, sinh con: Trần Thị Huỳnh Như (20 tuổi, trú huyện Thoại Sơn, An Giang) trong lúc đi làm công nhân đã đâm một người phụ nữ bị thương nặng bị tòa án phạt tù. Sau đó Như bỏ trốn và bị truy nã. Sau khi bỏ trốn, Như đi nhiều nơi, rồi trở lại Đồng Nai làm công nhân rồi lấy chồng, sinh con. Ngày 29/9, Như bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Nữ nhân viên bán xăng bị sát hại lúc rạng sáng: Trong lúc đang trực bán xăng dầu tại cửa hàng xăng ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chị Đ. (SN 1984, trú cùng địa phương) bị một người đàn ông, nghi là chồng cũ sát hại. Sau đó người này cũng tự sát nhưng được phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tự ý rời khỏi nhà khi đang cách ly, nam thanh niên bị phạt: Vừa trở về quê và đang trong diện phải cách ly, theo dõi y tế tại nhà nhưng Lô Văn Thuận (SN 1997 trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã tự đi ra ngoài khi chưa được phép. Ngày 29/9, UBND huyện Quỳ Hợp xử phạt 15 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ) >>>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

