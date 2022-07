Tin nóng 29/7: Người phụ nữ bị chồng cũ tạt nước sôi

Người phụ nữ bị chồng cũ quấy rối, tạt nước sôi: Ngày 29/7, Công an phường Hiệp An (tỉnh Bình Dương) đang xác minh, làm rõ việc chị Huỳnh Thị Cẩm D. (39 tuổi) tố bị chồng cũ Đ.C.T. (37 tuổi) gây thương tích. Vợ chồng chị ly hôn năm 2015, năm 2016 quay lại sống cùng nhau để chăm sóc con. Tuy nhiên, anh T. liên tục đánh đập (tạt nước sôi, cầm búa đuổi đánh) và nhiều lần quậy phá (đập phá đồ đạc, đốt quần áo) chị D. (Ảnh: TP) Cha dượng bạo hành bé gái 7 tuổi ở Bình Phước: Sáng 29/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú (22 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa) vì hành vi hành hạ con riêng của vợ. Nạn nhân trong vụ việc là bé D. (7 tuổi), đang được điều trị tại bệnh viện. Lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền: Ngày 29/7, Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hồ Văn Thắng (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) do có hành vi giả người tàn tật để xin tiền. Thắng bắt đầu giả làm người tàn tật nằm trên xe đẩy tự chế để bán vé số gây sự thương cảm từ năm 2018 và hành nghề tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận. (Ảnh: CA Bến Tre) Nam sinh mới thi tốt nghiệp xong bị xe ben tông tử vong: Sáng 29/7, chị Phạm Mẫn Nhi (28 tuổi) và anh Giang Minh Trung (18 tuổi) chở nhau bằng xe máy, khi tới trước cổng khu du lịch Thủy Châu (TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm chị Nhi bị thương nhẹ, còn anh Trung được đưa đi cấp cứu như tử vong ngay sau đó (Ảnh: CA TP HCM) Cướp giật tài sản rồi vào cơ sở cai nghiện để trốn truy bắt: Ngày 29/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã di lý Nguyễn Đình Toàn (30 tuổi, trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, Đắk Nông) khi đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương về đơn vị để điều tra về hành vi cướp giật. Vì cần tiền mua ma tuý sử dụng, Toàn đã cướp giật chiếc xe máy của cụ ông 69 tuổi hành nghề xe ôm. Cháu chở chú đi thực hiện 12 vụ trộm ở các đình, chùa: Ngày 29/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ánh Ngọc (35 tuổi, trú xã Kim Đức, TP Vệt Trì) và Trần Nhất Long (17 tuổi, ở khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì) về tội trộm cắp tài sản. Cặp đôi chú cháu này gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền, tài sản tại các nơi tâm linh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chồng đánh vợ giữa phố trước mặt con nhỏ gây bức xúc: (Nguồn: THĐT)

Người phụ nữ bị chồng cũ quấy rối, tạt nước sôi: Ngày 29/7, Công an phường Hiệp An (tỉnh Bình Dương) đang xác minh, làm rõ việc chị Huỳnh Thị Cẩm D. (39 tuổi) tố bị chồng cũ Đ.C.T. (37 tuổi) gây thương tích. Vợ chồng chị ly hôn năm 2015, năm 2016 quay lại sống cùng nhau để chăm sóc con. Tuy nhiên, anh T. liên tục đánh đập (tạt nước sôi, cầm búa đuổi đánh) và nhiều lần quậy phá (đập phá đồ đạc, đốt quần áo) chị D. (Ảnh: TP) Cha dượng bạo hành bé gái 7 tuổi ở Bình Phước: Sáng 29/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú (22 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa) vì hành vi hành hạ con riêng của vợ. Nạn nhân trong vụ việc là bé D. (7 tuổi), đang được điều trị tại bệnh viện. Lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền: Ngày 29/7, Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hồ Văn Thắng (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) do có hành vi giả người tàn tật để xin tiền. Thắng bắt đầu giả làm người tàn tật nằm trên xe đẩy tự chế để bán vé số gây sự thương cảm từ năm 2018 và hành nghề tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận. (Ảnh: CA Bến Tre) Nam sinh mới thi tốt nghiệp xong bị xe ben tông tử vong: Sáng 29/7, chị Phạm Mẫn Nhi (28 tuổi) và anh Giang Minh Trung (18 tuổi) chở nhau bằng xe máy, khi tới trước cổng khu du lịch Thủy Châu (TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm chị Nhi bị thương nhẹ, còn anh Trung được đưa đi cấp cứu như tử vong ngay sau đó (Ảnh: CA TP HCM) Cướp giật tài sản rồi vào cơ sở cai nghiện để trốn truy bắt: Ngày 29/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã di lý Nguyễn Đình Toàn (30 tuổi, trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, Đắk Nông) khi đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương về đơn vị để điều tra về hành vi cướp giật. Vì cần tiền mua ma tuý sử dụng, Toàn đã cướp giật chiếc xe máy của cụ ông 69 tuổi hành nghề xe ôm. Cháu chở chú đi thực hiện 12 vụ trộm ở các đình, chùa: Ngày 29/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ánh Ngọc (35 tuổi, trú xã Kim Đức, TP Vệt Trì) và Trần Nhất Long (17 tuổi, ở khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì) về tội trộm cắp tài sản. Cặp đôi chú cháu này gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền, tài sản tại các nơi tâm linh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chồng đánh vợ giữa phố trước mặt con nhỏ gây bức xúc: (Nguồn: THĐT)