Tin nóng 29/7: Đánh chết 2 con bò, xẻ thịt 1 con mang về nhậu

Đánh chết 2 con bò, xẻ thịt 1 con mang về nhậu: Vì không có mồi nhậu nên các đối tượng đã rủ nhau mang dao đi trộm bò ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Được biết, 3 đối tượng này đã đánh chết 2 con bò sau đó xẻ thịt 1 con để mang về nhậu. Ngày 29/7, Công an huyện Chư Prông đang tạm giữ 3 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Giả làm người tốt giúp đỡ rồi cướp của nạn nhân: Nguyễn Quốc Nam (34 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) đã giả làm người tốt sửa xe giúp nạn nhân nhưng khi đến căn nhà hoang thì Nam lấy dao thủ sẵn trong người kề cổ đe dọa nạn nhân, lấy được số tiền gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngày 29/7, Nam bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Bé gái chưa được cắt dây rốn bị bỏ rơi: Ngày 29/7, UBND xã Quảng Sơn (Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết, người dân địa phương đã trình báo sự việc đến chính quyền về sự việc đứa bé bị bỏ rơi, không có bất cứ giấy tờ gì kèm theo. Hiện tại, chính quyền đã kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ mua sữa, bỉm cho bé, đồng thời ra thông báo tìm người thân cho cháu bé. Bắt tạm giam kẻ lừa nữ nhân viên y tế 250 triệu: Tôn Thất Điệp (53 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) nói bản thân có khả năng chuyển công tác cho nữ nhân viên trạm y tế từ vùng núi về TP Huế với giá 250 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, Điệp đã không thực hiện lời hứa. Ngày 29/7, Điệp bị Công an TP Huế bắt tạm giam. Cháu bé 5 tuổi chết đuối tại ao nước gần nhà trọ: Tối 28/7, người dân tại khu Ghềnh Võ, thị trấn Quảng Hà (Quảng Ninh) phát hiện 1 cháu nhỏ bị chết đuối dưới ao nước gần một khu nhà trọ. Nạn nhân là G.M.V. (5 tuổi ở Sơn La) là con của một cặp vợ chồng làm công nhân trên địa bàn huyện. Nam thanh niên xúc phạm lực lượng Công an: Ngày 29/7, Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết đã xử phạt Nguyễn Văn Hai (SN 1999, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) có hành vi bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của công an trên mạng xã hội. Theo đó, Hai bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi này. Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Sóc Trăng: Do thuê xe ô tô đi khám bệnh tại Cần Thơ, sau đó về nhà ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng không khai báo, hai người phụ nữ đã làm lây lan dịch COVID-19. Ngày 29/7, Công an thị xã Vĩnh Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan tới 2 người phụ nữ này. Bắt tạm giam Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải: Ngày 29/7, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Ngô Xuân Trường (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" ở dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh. >>>>>Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đánh chết 2 con bò, xẻ thịt 1 con mang về nhậu: Vì không có mồi nhậu nên các đối tượng đã rủ nhau mang dao đi trộm bò ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Được biết, 3 đối tượng này đã đánh chết 2 con bò sau đó xẻ thịt 1 con để mang về nhậu. Ngày 29/7, Công an huyện Chư Prông đang tạm giữ 3 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Giả làm người tốt giúp đỡ rồi cướp của nạn nhân: Nguyễn Quốc Nam (34 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) đã giả làm người tốt sửa xe giúp nạn nhân nhưng khi đến căn nhà hoang thì Nam lấy dao thủ sẵn trong người kề cổ đe dọa nạn nhân, lấy được số tiền gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngày 29/7, Nam bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Bé gái chưa được cắt dây rốn bị bỏ rơi: Ngày 29/7, UBND xã Quảng Sơn (Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết, người dân địa phương đã trình báo sự việc đến chính quyền về sự việc đứa bé bị bỏ rơi, không có bất cứ giấy tờ gì kèm theo. Hiện tại, chính quyền đã kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ mua sữa, bỉm cho bé, đồng thời ra thông báo tìm người thân cho cháu bé. Bắt tạm giam kẻ lừa nữ nhân viên y tế 250 triệu: Tôn Thất Điệp (53 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) nói bản thân có khả năng chuyển công tác cho nữ nhân viên trạm y tế từ vùng núi về TP Huế với giá 250 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, Điệp đã không thực hiện lời hứa. Ngày 29/7, Điệp bị Công an TP Huế bắt tạm giam. Cháu bé 5 tuổi chết đuối tại ao nước gần nhà trọ: Tối 28/7, người dân tại khu Ghềnh Võ, thị trấn Quảng Hà (Quảng Ninh) phát hiện 1 cháu nhỏ bị chết đuối dưới ao nước gần một khu nhà trọ. Nạn nhân là G.M.V. (5 tuổi ở Sơn La) là con của một cặp vợ chồng làm công nhân trên địa bàn huyện. Nam thanh niên xúc phạm lực lượng Công an: Ngày 29/7, Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cho biết đã xử phạt Nguyễn Văn Hai (SN 1999, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) có hành vi bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của công an trên mạng xã hội. Theo đó, Hai bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi này. Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Sóc Trăng: Do thuê xe ô tô đi khám bệnh tại Cần Thơ, sau đó về nhà ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng không khai báo, hai người phụ nữ đã làm lây lan dịch COVID-19. Ngày 29/7, Công an thị xã Vĩnh Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan tới 2 người phụ nữ này. Bắt tạm giam Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải: Ngày 29/7, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Ngô Xuân Trường (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" ở dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh. >>>>>Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.