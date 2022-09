Tin nóng 29/9: Nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc: Chiều 29/9, Thượng tá Lê Minh Chánh, Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Công an thành phố đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ việc nhiều thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực Bãi Trường (thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ). Thông tin ban đầu, khoảng trưa - chiều 29/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện 5 thi thể trôi dạt vào khu vực biển Bãi Trường. Các thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Hiện, cán bộ công an và các đơn vị chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra ban đầu nhằm xác định nguyên nhân vụ việc, cũng như danh tính các nạn nhân. Nam thanh niên bị bắt sau khi được giải cứu từ Campuchia: Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để bắt Lê Xuân Sơn (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), là bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9/4 tại TP Chí Linh. Cuối tháng 5, sau khi bị khởi tố, Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23/9, Sơn có mặt trong đoàn 226 công dân Việt Nam ở Campuchia được giải cứu và đưa về nước. Sau khi xác minh danh tính, Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Làm việc với cơ quan điều tra, ngày 17/4, Sơn khai mình trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cảnh sát. Bé gái 7 tuổi tử vong dưới bánh container vì người lớn tránh vũng nước: Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 29/9 tại đường Trịnh Hoài Đức (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên). Nạn nhân là bé gái tên Trần Anh T. (7 tuổi, học lớp 2, quê ở Hậu Giang). Bé T. được một người họ hàng đón từ trường về nhà bằng chiếc xe đạp điện. Khi lưu thông đến đường Trịnh Hoài Đức thì người phụ nữ phát hiện vũng nước bên đường nên đã đánh lái để tránh. Không may, chiếc xe đạp điện chao đảo rồi cả 2 cùng ngã xuống đường. Đúng lúc này, một chiếc xe đầu kéo lưu thông cùng chiều chạy đến, bé T. bị tông tử vong tại chỗ. Người chở bé T. bị thương nhẹ. Theo người dân địa phương, đoạn đường vừa xảy ra vụ tai nạn bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, đã lâu không được trùng tu. Chạm phải mìn khi làm việc, 2 thợ mỏ ở Quảng Ninh thiệt mạng: Sự việc xảy ra rạng sáng ngày 29/9 tại Công ty Than Nam Mẫu, Quảng Ninh. Nạn nhân thiệt mạng là anh Đ.V.K (SN 1982, thợ bậc 5/5) và L.V.C (SN 1988, thợ bậc 4/5). Lò trưởng N.V.B bị thương. Thông tin ban đầu, thời điểm này, nhóm công nhân làm ca 3, khi đào nền đường đặt đường sắt đã chạm phải mìn gây tai nạn. Cơ quan chức năng đang phối hợp với công ty điều tra vụ việc. Công ty than Nam Mẫu cũng phối hợp với gia đình lo tang sự cho nạn nhân và giải quyết các chế độ, chính sách cho gia đình nạn nhân. Hai đối tượng bị bắt vì mua bán hóa đơn trái phép: Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng từ 2018 đến 2021, Nguyễn Thị Lệ (SN 1975) và Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1977) đã sử dụng giấy phép đăng ký kinh doanh của Lệ để mua hóa đơn bán hàng do Cục thuế tỉnh Đắk Nông phát hành. Sau đó, đối tượng Lan và Lệ bán hóa đơn (liên 2) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Các đối tượng sau đó đã tự nguyện giao nộp 41 quyển hóa đơn bán hàng với tổng số tiền ghi trên hóa đơn xuất bán trái phép hơn 32 tỷ đồng. Đồng thời giao nộp số tiền 562 triệu đồng trong tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn. Khó tin với thủ đoạn lừa đảo 4 tỉ đồng của nam thanh niên: Ngày 29/9, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Bình Dương cùng với Công an huyện Bàu Bàng đã bắt giữ Nguyễn Đăng Hoà (24 tuổi, quê ở Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 1/2022, anh H. (ngụ huyện Bàu Bàng) trình báo bị đối tượng Hoà lừa tiền. Cụ thể, anh H. đã chuyển tiền cho Hoà để mua 1 chiếc xe máy, nhưng vừa chuyển tiền xong anh liền bị đối tượng cắt đứt liên lạc. Làm việc với công an, Hòa khai từ cuối năm 2021 đã lên mạng xã hội lập nhiều tài khoản rồi giả rao bán xe với giá rẻ để lừa đảo. Với thủ đoạn này, Hòa đã thực hiện trót lọt 6 vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với số tiền hơn 146 triệu đồng. Còn trên địa bàn nhiều tỉnh thành khác, tổng số tiền Hòa chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng. Buộc thôi việc tổ trưởng nhận tiền của người bán hàng rong: Chiều 29/9, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, quận đã chỉ đạo UBND phường Xuân La có quyết định buộc thôi việc đối với ông N.Đ.V. (Tổ trưởng tự quản trật tự phường Xuân La). Đồng thời, cơ quan chức năng tạm đình chỉ công việc đối với 2 tổ viên. Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng tổ tự quản nhận tiền của các tiểu thương ở khu vực chợ tạm Xuân La. Nhiều người chấp nhận nộp tiền để được yên thân kinh doanh tại khu vực này. Cũng vào sáng 29/9 lực lượng chức năng đã tập trung xử lý triệt để việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại ngõ 28 Xuân La, đồng thời phát tờ rơi công bố số đường dây nóng để tiểu thương phản ánh tiêu cực.

