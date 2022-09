Tin nóng 28/9: Bé trai 2 tuổi bị bỏ lại trên phố Hà Nội lúc rạng sáng

Bé trai 2 tuổi bị bỏ lại trên phố Hà Nội lúc rạng sáng: Sáng 28/9, người dân ở khu vực phố Giảng Võ (phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi chơi một mình. Cháu bé đứng tại khu vực ngõ 307, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có một bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi, một mảnh giấy ghi 'Đức An 16/11/2020' và bình sữa còn ấm. Vụ việc nhanh chóng được lan toả và nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó còn có người đề nghị được nhận nuôi cháu bé. Hiện, lãnh đạo UBND phường Cát Linh xác nhận sự việc và cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận cháu bé. Trước mắt, cháu bé sẽ được đưa về trung tâm chăm sóc trẻ em trên địa bàn Nam công nhân tay không chống trả 2 tên trộm có dao: Ngày 28/9, công an phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang điều tra 2 đối tượng trộm xe máy rút dao chống trả người dân khi bị truy đuổi. Theo đó, tối 27/9, hai thanh niên chở nhau trên xe máy tiếp cận cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao để trộm xe máy. Lúc này, anh Huỳnh Văn L. (21 tuổi, quê Đồng Tháp) làm công nhân, đi ngang qua phát hiện vụ việc nên đã lao xe tới quật ngã một tên. Thấy vậy, đối tượng còn lại liền chạy tới giằng co với anh L. Một mình anh L. cùng lúc chống trả, giằng co với 2 tên trộm. Bất ngờ một tên rút dao trong người tấn công, nên anh L. phải buông tay để hai đối tượng lên xe tẩu thoát. Do đưa tay lên đỡ, anh L. bị nhiều vết chém ở tay. Hiện trường có rất nhiều đoản bẻ khóa, bình xịt hơi cay và con dao, may mắn chiếc xe chưa bị mất. Khởi tố gã trai hãm hiếp nữ công nhân tại nhà vệ sinh: Ngày 28/9, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Ngọc Thành (30 tuổi; ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra ban đầu, Thành và chị V.B.T.N (19 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) cùng làm công nhân cho một công ty tại thị xã Bình Minh. Trong thời gian làm việc chung, Thành nảy sinh tình cảm với chị N nhưng không được hồi đáp. Đến ngày 14/9, Thành nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N. nên đã mai phục chị N. ở trước cửa nhà vệ sinh, sau đó lao vào khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Lợi dụng lúc Thành mất cảnh giác, chị N. liền bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Thành chạy ra ngoài và bị công nhân cùng bảo vệ công ty bắt giữ. Nữ đồng phạm của Phó chánh án Nguyễn Hải Nam bị bắt: Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ bị can trốn truy nã Nguyễn Thị Hương Tâm (38 tuổi, ngụ TP HCM). Theo cảnh sát, Tâm là đồng phạm của Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng trong vụ án xâm phạm chỗ ở người khác xảy ra tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Trong khi Nam và Tùng bị bắt thì Tâm bỏ trốn rồi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM truy nã ngày 18/5/2020. Trong hơn 2 năm qua, Tâm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và sinh sống bằng nghề dọn vệ sinh. Gần đây, nữ bị can về lại TP HCM, thuê căn nhà ở quận 7 để ẩn thân. Ngày 23/9, Tâm bị cảnh sát bắt giữ khi đến một ngân hàng. Chồng và con trai lãnh án tù sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình: Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Sơn (50 tuổi) bảy năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh trên, hai bị cáo Tạ Tuấn Linh (26 tuổi, con trai bị cáo Sơn) và Nguyễn Tuấn Anh (39 tuổi) bị tuyên ba năm tù. Theo cáo trạng, ông Sơn và vợ là bà N.T.T. (44 tuổi) mở cửa hàng kinh doanh điện máy. Khoảng tháng 8/2021, ông V.C.N. (44 tuổi) là khách thường xuyên đến mua hàng nảy sinh tình cảm với bà T. Hai người này nhiều lần hẹn hò, rủ nhau đi nhà nghỉ. Thấy vợ có biểu hiện khác thường, ông Sơn đã cùng 2 con là Linh và Tuấn Anh theo dõi và bắt quả tang ông N. và bà T. tại nhà nghỉ. Gia đình ông Sơn sau đó đã đánh đập, đe doạ, ép buộc ông N. phải bồi thường danh dự với số tiền là 300 triệu đồng. Cướp tiệm vàng ở Bình Dương, truy bắt 2 nghi can đi xe màu đỏ: Chiều 28/9, đại diện chính quyền phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết, công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra một vụ cướp tiệm vàng. Thông tin ban đầu, trưa ngày 28/9, hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy chạy vào tiệm vàng N trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi đi vào tiệm vàng, đối tượng dùng hung khí đập vỡ tủ kính lấy đi một số trang sức rồi lên xe máy bỏ chạy. Vụ việc xảy ra trong chớp nhoáng khiến người trong tiệm vàng không kịp trở tay. Nghe tiếng hô hoán, một số người dân đã đuổi theo, hai đối tượng đã lên xe máy rời đi với tốc độ cao. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, hai nam thanh niên bịt khẩu trang, đi trên chiếc xe máy màu đỏ. Đi nhắc nợ, nhân viên điện lực ở TP.HCM bị khách hàng đánh nhập viện: Ngày 28/9, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) xác nhận sự việc nam nhân viên chi nhánh điện lực Chợ Lớn trong quá trình đi nhắc nợ đã bị khách hàng hành hung dẫn đến thương tích. Cụ thể, sáng 24/9, nam nhân viên tên N. thuộc chi nhánh điện lực Chợ Lớn được phân công gửi thông báo nhắc nợ quá hạn thanh toán tại khu vực phường 15, quận 8. Khi đến địa chỉ địa chỉ số 10/59 đường Bình Đông, anh N. bị khách hàng tại địa chỉ trên dùng cây sắt cố ý hành hung. Nam nhân viên điện lực sau đó được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Thuận Kiều với tình trạng đứt bán phần gân duỗi ngón 4, ngón 5 nên không gập, co duỗi, cử động được. >>>Xem thêm video: Hai thanh niên đứng quan sát trước cửa tiệm vàng trước khi ra tay. Nguồn: Pháp luật Online.

