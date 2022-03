Tin nóng 28/3: Chồng đánh vợ nhập viện vì giặt quần áo chưa sạch

Cho rằng giặt quần áo chưa sạch, chồng đánh vợ nhập viện: Ông Mùa A Tếnh (trú xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) bắt vợ là bà Sồng Thị Me đi giặt lần 2. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông đánh vợ nhập viện. Ngày 28/3, Công an xã Tân Xuân cho biết đang điều tra, làm rõ. Ngọn cây keo rơi trúng đầu, người đàn ông tử vong: Ngày 28/3, UBND xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, anh N.T.T. (48 tuổi, người địa phương), cùng mọi người đi khai thác keo thì gặp gió mạnh khiến ngọn keo đã cắt trước đó đang mắc trên những cành cây rơi trúng đầu anh T. khiến nạn nhân tử vong. Nữ sinh lớp 10 bị bạn cùng trường đánh gây chấn động não: Nhận được tin nhắn của bạn cùng Trường THPT Hương Trà hẹn gặp nhau ở công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện, nữ sinh L.T.Y.N. (16 tuổi, học sinh lớp 10) đến chỗ hẹn và bất ngờ bị đánh chấn động não. Ngày 28/3, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã yêu cầu các đơn vị làm rõ sự việc. Dùng vũ lực đe dọa, nhận bảo kê chiếm đoạt 100 triệu đồng: Mai Vũ Lộc (SN 1979), Lê Văn Tấn (SN 1986); Trịnh Hoàng Phước (SN 1984, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1986, ngụ Bình Dương) đã dùng vũ lực đe dọa, uy hiếp chủ doanh nghiệp phải chung chi tiền bảo kê mới cho bơm hút cát và đã chiếm đoạt 100 triệu đồng. Nổ "quen nhiều VIP trên Trung ương" ôm gọn 3 tỷ "chạy sổ đỏ": Mặc dù không quen biết, không làm được các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai nhưng Nguyễn Thị Diễm Phúc (SN 1981, ở Khánh Hòa) giới thiệu có quen biết với một số lãnh đạo ở Trung ương và địa phương nên nhận làm được sổ đỏ chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng của bị hại ở Đồng Nai. Nam thanh niên cầm vật giống súng cướp ngân hàng: Chiều 28/3, một thanh niên bịt khẩu trang chạy vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên QL 13 ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Khi vào bên trong, người này bất ngờ rút ra một vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Trong lúc đợi lấy tiền thì đối tượng bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng lao vào bắt giữ. 2 thanh niên cắt trộm hàng trăm mét dây điện để lấy lõi đồng: Nguyễn Minh Thuận (19 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) và Danh Tình (29 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã rủ nhau đi cắt trộm hàng trăm mét dây điện đèn chiếu sáng công cộng ở TP Rạch Giá để đốt lấy dây đồng mang bán mua ma túy. Cây đa trước BV Ung Bướu TP HCM ngã đè 2 ô tô: Chiều 28/3, cây đa đường kính khoảng 2 mét, chiều cao khoảng 20 mét ở trước bệnh viện Ung Bướu TP HCM (phường 7, quận Bình Thạnh) bất ngờ bật gốc, đổ sập ra đường đè lên 2 ô tô con đang đậu trả khách ở gần đó. Tại hiện trường, phần gốc cây bị bật lên đã có dấu hiệu bị mục nát, cây đè lên gây hư hại 2 chiếc ô tô và nhiều đồ đạc của một gian hàng nước ngay bên dưới. >>> Xem thêm video: Chồng đánh vợ giữa phố trước mặt con nhỏ gây bức xúc. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

