Nhìn lại 6 thất bại quân sự ê chề của đế chế Mông Cổ

1. Chiến dịch ở Đại Việt (1258, 1285, 1288). Ba lần xâm lược Đại Việt, quân Mông Cổ đều bị quân đội của nhà Trần, dưới sự lãnh đạo của các tướng lĩnh kiệt xuất, tiêu biểu là Trần Đạo Đạo, đánh bại. Ảnh: Pinterest. Cuộc phản công tại sông Bạch Đằng năm 1288 là thất bại nặng nề nhất, khi hạm đội Mông Cổ bị tiêu diệt hoàn toàn do chiến thuật cọc gỗ ngầm kết hợp với địa hình hiểm trở. Kết quả là Đại Việt giữ vững nền độc lập, buộc đế chế Mông Cổ phải từ bỏ tham vọng chiếm đóng. Ảnh: Pinterest. 2. Chiến dịch ở Nhật Bản (1274 và 1281). Hốt Tất Liệt, người sáng lập triều đại Nguyên, hai lần phái quân xâm lược Nhật Bản. Trong cả hai lần, các cơn bão lớn (được gọi là "thần phong" - kamikaze) đã phá hủy hạm đội Mông Cổ. Ảnh: Pinterest. Quân đội Mông Cổ không chỉ thất bại trong việc chiếm Nhật Bản mà còn mất nhiều binh lính và tàu chiến, gây tổn thất lớn về nguồn lực trong chiến dịch thảm họa này. Ảnh: Pinterest. 3. Chiến dịch ở Đông Nam Á (Java, 1293). Trong quá trình bành trướng lãnh thổ xuống các hải đảo Đông Nam Á, quân Mông Cổ đã sa lầy ở Java, Indonesia, do gặp khó khăn trước địa hình rừng rậm, khí hậu nhiệt đới và sự chống trả quyết liệt từ các vương quốc địa phương. Ảnh: Pinterest. Sau 6 tháng, quân Mông Cổ đã mất hơn 3.000 binh lính, phải rút lui trong hỗn loạn. Chiến dịch thất bại này là cuộc viễn chinh cuối cùng của Hốt Tất Liệt. 4. Chiến dịch ở Ai Cập (1260). Trong trận Ain Jalut, Quân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Kitbuqa đối đầu với quân đội Mamluk của Ai Cập và bại trận. Đây là lần đầu tiên quân Mông Cổ phải chịu thất bại nghiêm trọng trong một cuộc chiến kiểu dàn trận trên đất liền. Ảnh: Pinterest. Nguyên nhân thất bại của Mông Cổ là việc hậu cần nhiều bất cập do chiến dịch được tổ chức xa trung tâm quyền lực và sự lãnh đạo chiến lược hiệu quả của quân Mamluk. Sự kiện này là một bước ngoặt, ngăn chặn sự bành trướng của Mông Cổ trong thế giới Hồi giáo. Ảnh: Pinterest. 5. Chiến dịch tại Đông Âu (1241-1242). Mặc dù thắng lớn tại trận Mohi và chiếm một lãnh thổ rộng lớn ở Hungary, quân Mông Cổ đã gặp nhiều khó khăn và tổn thất khi đối phương sử dụng chiến thuật du kích liên tục kháng cự, quấy rối. Ảnh: Pinterest. Sau cái chết của Đại Hãn Oa Khoát Đài, các lãnh đạo chiến dịch phải trở về Karakorum để bầu người kế vị. Do lỗ hổng lớn trong chỉ huy và khó khăn trong việc duy trì hậu cần, quân Mông Cổ buộc phải rút khỏi Hungary, từ bỏ tham vọng tiến sâu vào Tây Âu. Ảnh: Pinterest. 6. Chiến dịch tại Ấn Độ (1303). Quân Mông Cổ đã nhiều lần tấn công Ấn Độ, nhưng họ không thể chiếm được trung tâm quyền lực của Vương quốc hồi giáo Delhi do sự kháng cự mạnh mẽ của các đạo quân đối phương. Ảnh: Pinterest. Sau những thất bại nặng nề, quân Mông Cổ phải rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ, chấm dứt tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực Nam Á. Ảnh: Pinterest. Nhận xét chung: Dù quân Mông Cổ có ưu thế về chiến thuật, kỷ luật và tổ chức, họ vẫn không phải là bất khả chiến bại. Các yếu tố như địa hình, khí hậu, hậu cần và sự chống trả quyết liệt từ các quốc gia bản địa có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự bành trướng của người Mông Cổ. Ảnh: Pinterest.

