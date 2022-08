Tin nóng 27/8: Nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó

Nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó: Chiều 27/8, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở khuôn viên sau quán nhậu 999 (tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng). Khi lực lượng chức năng tiếp cận, dập lửa thì phát hiện thi thể nạn nhân chết bên trong chuồng nuôi chó của gia đình. Nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị Thanh Tâm (SN 1973) chủ quán nhậu 999. Vô cớ nhặt gạch ném vỡ kính xe cứu thương: Hồ Minh Sanh (28 tuổi, ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) khai do ảo giác từ ma túy nên ném vỡ kính chắn gió xe cứu thương và đốt xe máy của hàng xóm. Ngày 27/8, Công an huyện Chợ Mới cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Sanh về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Hủy hoại tài sản. Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu: Trong quá trình nhậu, anh Đ.M.C. (SN 1990, trú thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) không cho chú ruột là Đặng Ngọc Hồ (SN 1971, trú cùng địa phương) đi nghỉ nên hai bên xô đẩy, giằng co nhau. Bực tức vì bị cháu ruột chửi, Hồ lấy con dao nhọn ở đầu giường đâm 1 nhát vào vùng cổ khiến anh C. chết tại chỗ. Ngày 27/8, Công an huyện Chư Sê đã tạm giữ Hồ để điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể nam thanh niên trong lò mổ heo: Ngày 27/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài cho biết đang điều tra cái chết của một nam thanh xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là Ngô Lượm Em (33 tuổi, quê huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thi thể nam thanh niên được phát hiện treo lơ lửng trên nhánh cây trong lò mổ heo đã bị bỏ hoang. Khởi tố 'ứng viên' đi xin việc xách trộm máy tính của công ty: Đào Văn Toàn (SN 1973, trú quận Đống Đa, Hà Nội) đến văn phòng ở ngõ 193 Trung Kính, quận Cầu Giấy để xin việc. Vào tầng 1 không có ai, đối tượng đi tiếp lên tầng 3, vào một phòng làm việc và thấy bên trong không có ai, nên đã lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu HP, 1 chiếc túi da và 1 phong bì có 57 triệu đồng tiền mặt. Ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã khởi tố bị can đối với Đào Văn Toàn. Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị vứt ven đường: Sáng 27/8, tại khu 13, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, hai người thu gom rác phát hiện xác bé trai 6-7 tháng tuổi trong túi nilon màu đen để trong thùng rác ven đường. Những người này đã báo lực lượng chức năng địa phương, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xe đầu kéo lật, tài xế tử vong, phụ xe bị thương: Sáng 27/8 tại Km 114+650 trên Quốc 6, đoạn qua xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xe ô tô mang BKS 18H-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 18R-004.xx do anh M.V.K. (SN 1987) điều khiển lưu thông hướng Sơn La đi Hà Nội. Khi xe đầu kéo xuống dốc thì bất ngờ bị lật nghiêng sang bên phải đường theo hướng di chuyển. Vụ tai nạn khiến tài xế K. tử vong tại chỗ, anh T.V.H. (SN 1994; ngụ huyện Trực Ninh, Nam Định) là phụ xe bị thương. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị. Nguồn: ĐTHĐT.

