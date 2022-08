Tin nóng 25/8: Bắt 3 thanh thiếu niên chuyên cướp giật của phụ nữ

Bắt 3 thanh thiếu niên chuyên cướp giật của phụ nữ: Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tú (SN 1998), Bùi Tuấn Hùng (SN 2006) và Trương Lâm Bảo Minh (SN 2002) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là nhóm cướp giật liên quận, gây án ở các quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân thời gian vừa qua. Nhóm này thường nhắm tới những phụ nữ ở đoạn đường vắng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này khai nhận gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại nhiều quận với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng. Thu giữ số lượng lớn bánh dẻo không rõ nguồn gốc: Mới đây, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Đội Cảnh sát phòng, chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) lô hàng 270 thùng bìa giấy, bên ngoài ghi chữ nước ngoài, có hơn 54.000 sản phẩm là bánh dẻo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Phan Văn Thiên (sinh năm 1985, trú tại thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng kể trên. Mâu thuẫn khi làm phụ hồ, người đàn ông bị đâm chết: Khoảng 6h ngày 25/8, người dân nghe tiếng cự cãi giữa ông N.V.G. (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và một người đàn ông trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM. Sau đó, hai người cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường. Trong lúc ẩu đả, ông G. bị đối thủ dùng hung khí đâm vào ngực tử vong. Công an đã bắt giữ nghi phạm được xác định là Dương Hoàng Việt Em (40 tuổi, quê An Giang) và nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc làm phụ hồ. Mang ma tuý lên phố cổ bán: Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Lan (SN 1973; trú tại: Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Trước đó, ngày 17/8, Tổ công tác của Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Lương Ngọc Quyến phát hiện một phụ nữ đứng cạnh xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, đối tượng tự giao nộp cho Tổ công tác 01 túi nilon bên trong chứa 7 viên nén. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma tuý mang đi bán cho khách. Để lại thư xin lỗi, nam thanh niên treo cổ trong rừng cao su: Nạn nhân được xác định là N.Đ. (24 tuổi, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Khoảng 7 giờ ngày 25/8, một người dân đi vào lô cao su 417 ở ấp 3, xã Đồng Nơ thì hoảng hốt phát hiện 1 nam thanh niên đang treo lơ lửng trên cây cao su. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù. Trên người mặc chiếc áo thun, quần đùi ngắn. Người nhà và lực lượng chức năng tìm thấy trong phòng N.Đ. có 1 tờ giấy với nội dung xin lỗi gia đình. Cháy nhà, 4 người trong gia đình được cứu thoát: Một số nhân chứng sống cạnh nhà số 172 đường Thái Thị Bôi cho biết, khoảng 3h sáng ngày 25/8, họ phát hiện lửa bùng phát mạnh ở tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà được khóa chặt cửa từ bên trong nên dùng vật dụng tại chỗ để chữa cháy đồng thời cấp báo cho Cảnh sát PCCC&CHCN. Khoảng 10 phút sau khi tiếp cận hiện trường, Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Đà Nẵng đã cơ bản khống chế đám cháy, đưa được 4 người trong gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 người con từ ban công tầng 2 xuống đất an toàn. Nhiều tài sản, vật dụng có giá trị cũng được đưa kịp thời ra khỏi đám cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị: (Nguồn: THĐT)

