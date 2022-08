Tin nóng 26/8: Khởi tố thanh niên đánh chết bạn gái tại căn hộ chung cư

Khởi tố thanh niên đánh chết bạn gái tại căn hộ chung cư: Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Phúc (35 tuổi, ở quận Đống Đa). Phúc là bạn trai của chị B. (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), khoảng 18h ngày 12/8, Phúc mâu thuẫn với bạn gái ở sảnh chung cư Rose Town khi nghi ngờ B. có tình cảm với người đàn ông khác. Sau đó, hai người lên căn hộ ở tầng 23. Tại đây, Phúc khóa trái cửa, chửi mắng và đánh bạn gái đến tử vong. Quá trình khám xét tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy gần 5 kg ma túy tổng hợp. Lửa cháy ngùn ngụt ở cửa hàng kinh doanh nón bảo hiểm: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 26/8 tại một cửa hàng kinh doanh nón bảo hiểm nằm trên đường D3, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa. Cửa hàng bán nón bảo hiểm bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Một số cơ sở kinh doanh sát bên bị ảnh hưởng do vụ cháy gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Gần 34.000 gói bánh kẹo, mực khô không rõ nguồn gốc bị tạm giữ: Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra nhà phân phối bánh kẹo Dũng Oanh (trú tại thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) do bà Trần Thị Kiều Oanh làm chủ, phát hiện gần 34.000 sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Trong đó có hơn 13.320 gói bánh Fun Pizza loại 16g, hơn 20.400 gói mực khô loại 12g nhãn hiệu Squid Silk, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc. Công an Quảng Nam đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để xử lý theo quy định pháp luật. Công an thông tin về vụ đánh người dã man trong tiệm thuốc Tây: Chiều 26/8, nguồn tin của phóng viên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát vừa gửi thông báo kết luận giám định pháp y về thương tích đối với ông Đinh Quốc Tùng (44 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh). Trước đó, ngày 23/6, trong lúc ông Tùng đang làm việc tại quầy thuốc Tây ở xã Cát Khánh thì bất ngờ bị 2 anh em ruột Nguyễn Tùng Sơn (37 tuổi) và Nguyễn Đức Lợi (30 tuổi, cùng ngụ địa phương) xông vào chửi bới rồi hành hung vào đầu, mặt, mắt và ngực. Đến nhà bạn nhậu rồi giở trò đồi bại với con gái bạn: Sáng 26/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lép (SN 1985) trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trước đó, ngày 3/8, Nguyễn Văn Lép đi lại nhà của ông N.T.T để nhậu. Trong lúc nhậu thì Lép đi vệ sinh phía sau nhà và nhìn thấy em B.T (SN 2010) là con gái ruột của ông T đang nằm bấm điện thoại trong phòng một mình. Lợi dụng ông T. đang hát karaoke, Lép đã đi vào phòng của B.T và giở trò đồi bại với nạn nhân. Tuy nhiên do B.T kháng cự mạnh và kêu cứu nên Lép buộc thả bé gái ra. Sự việc sau đó được ông T đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Lép.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng: (Nguồn: THĐT)

Khởi tố thanh niên đánh chết bạn gái tại căn hộ chung cư: Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Phúc (35 tuổi, ở quận Đống Đa). Phúc là bạn trai của chị B. (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), khoảng 18h ngày 12/8, Phúc mâu thuẫn với bạn gái ở sảnh chung cư Rose Town khi nghi ngờ B. có tình cảm với người đàn ông khác. Sau đó, hai người lên căn hộ ở tầng 23. Tại đây, Phúc khóa trái cửa, chửi mắng và đánh bạn gái đến tử vong. Quá trình khám xét tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy gần 5 kg ma túy tổng hợp. Lửa cháy ngùn ngụt ở cửa hàng kinh doanh nón bảo hiểm: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 26/8 tại một cửa hàng kinh doanh nón bảo hiểm nằm trên đường D3, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa. Cửa hàng bán nón bảo hiểm bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Một số cơ sở kinh doanh sát bên bị ảnh hưởng do vụ cháy gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Gần 34.000 gói bánh kẹo, mực khô không rõ nguồn gốc bị tạm giữ: Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra nhà phân phối bánh kẹo Dũng Oanh (trú tại thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) do bà Trần Thị Kiều Oanh làm chủ, phát hiện gần 34.000 sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Trong đó có hơn 13.320 gói bánh Fun Pizza loại 16g, hơn 20.400 gói mực khô loại 12g nhãn hiệu Squid Silk, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc. Công an Quảng Nam đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để xử lý theo quy định pháp luật. Công an thông tin về vụ đánh người dã man trong tiệm thuốc Tây: Chiều 26/8, nguồn tin của phóng viên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát vừa gửi thông báo kết luận giám định pháp y về thương tích đối với ông Đinh Quốc Tùng (44 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh). Trước đó, ngày 23/6, trong lúc ông Tùng đang làm việc tại quầy thuốc Tây ở xã Cát Khánh thì bất ngờ bị 2 anh em ruột Nguyễn Tùng Sơn (37 tuổi) và Nguyễn Đức Lợi (30 tuổi, cùng ngụ địa phương) xông vào chửi bới rồi hành hung vào đầu, mặt, mắt và ngực. Đến nhà bạn nhậu rồi giở trò đồi bại với con gái bạn: Sáng 26/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lép (SN 1985) trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trước đó, ngày 3/8, Nguyễn Văn Lép đi lại nhà của ông N.T.T để nhậu. Trong lúc nhậu thì Lép đi vệ sinh phía sau nhà và nhìn thấy em B.T (SN 2010) là con gái ruột của ông T đang nằm bấm điện thoại trong phòng một mình. Lợi dụng ông T. đang hát karaoke, Lép đã đi vào phòng của B.T và giở trò đồi bại với nạn nhân. Tuy nhiên do B.T kháng cự mạnh và kêu cứu nên Lép buộc thả bé gái ra. Sự việc sau đó được ông T đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Lép.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng: (Nguồn: THĐT)