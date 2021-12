Tin nóng 25/12: Nghi vấn "dì ghẻ" bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Nghi vấn 'dì ghẻ' bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Nhiều dấu hiệu cho thấy, nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã hành hạ con riêng của người tình, khiến bé N.T.V.A. (SN 2013, trú cùng địa phương) tử vong. Ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã quyết định bắt khẩn cấp Tr. để điều tra. Cô gái tử vong với nhiều vết thương trên người: Sáng 25/12, người dân ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phát hiện người phụ nữ nằm bên đường đang trong tình trạng thoi thóp, trên người có nhiều vết thương, chảy máu nên trình báo Công an. Qua khám nghiệm hiện trường, trên người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân khoảng 25-30 tuổi, mặc áo khoác xám trùm đầu. Điều tra ô tô Lexus LX570 Super Sport đeo biển số của xe khác: Ngày 25/12, Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) kiểm tra ô tô màu đen hiệu Lexus LX570 Super Sport mang biển kiểm soát 30F-931... do tài xế N.V.T. (42 tuổi, ở Cầu Giấy) điều khiển và không xuất trình được giấy tờ liên quan và chứng minh nguồn gốc của phương tiện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Cắt mái đột nhập vào nhà trộm 71 điện thoại di động: Phan Văn Nhí (SN 1993, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã lên nóc nhà ở quận Ninh Kiềudùng kìm để cắt mái tôn đột nhập vào bên trong trộm 71 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 500 triệu đông. Ngày 25/12, Công an quận Ninh Kiều cho biết đang tạm giữ Nhí để điều tra, làm rõ. Bắt đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ': Ngày 25/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ Trương Tuấn An (SN 1991, trú tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) để làm rõ hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ năm 2020 đến nay, Tuấn đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 130 triệu đồng. Đêm Noel, đột nhập nhà hàng xóm trộm hơn 700 triệu đồng: Tối 24/12, biết nhà hàng xóm đi chơi Noel, Ninh Thế Thạnh (SN 1984, trú huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đột nhập vào nhà hàng xóm trộm số tiền 750 triệu đồng. Tuy nhiên Công an hắn đã bắt giữ nghi phạm chỉ sau vài giờ phá án. Bắt đối tượng trộm dây tăng đơ cột anten Viễn thông: Dương Công Minh (SN 1996, trú huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) lợi dụng việc các trạm BTS ở trên đồi vắng, khu vực ít dân cư, Minh đã thực hiện chót lọt 5 vụ trộm tăng đơ dùng để căng dây co cột ăng ten các trạm BTS của Viễn thông Lạng Sơn ở một số xã của huyện Văn Lãng. Ngày 25/12, Công an huyện Văn Lãng cho biết đang tạm giữ Minh để điều tra. Tắm đập, hai học sinh đuối nước tử vong: Ngày 25/12, UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, chiều 24/12, 2 em T.V.D. và T.V.N. (cùng 13 tuổi, ở xã Phước Thuận) nhảy xuống đập nước thủy lợi An Thuận để tắm. Không may gặp nước lớn và chảy xiết, em D. và em N. bị nước nhấn chìm dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Cha ruột bạo hành con gái gần 1 tuổi để níu kéo vợ. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

