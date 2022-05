Tin nóng 23/5: Tá hỏa phát hiện cánh tay người nổi lên từ cống nước

Tá hỏa phát hiện cánh tay người nổi lên từ cống nước: Ngày 23/5, Công an huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, người dân phát hiện cánh tay người nổi lên ở khu vực cống nước, cách trang trại của ông T. (ngụ thôn Văn Thủy 1, xã Cam Phước Tây) khoảng 200 m. Công an có mặt sau đó xác định nạn nhân chính là ông T., đã tử vong do ngạt nước. Bắt kẻ lừa đảo làm cầu nối mua bán gạo: Với thủ đoạn vừa là người mua kiêm người bán, Đinh Giang Tâm (42 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) đã lừa đảo trót lọt nhiều vụ, thu lợi hàng chục triệu đồng. Ngày 23/5, Công an TP Mỹ Tho cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tâm để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh minh họa) Thi thể người đàn ông phân huỷ trôi dạt vào bờ biển: Chiều 23/5, tin từ UBND xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi trôi dạt vào bờ biển. Thi thể người đàn ông được phát hiện đã bị phân hủy mạnh, trong tư thế nằm úp, mặc quần lửng, áo cộc tay, các ngón tay đã rụng hết. Người đàn ông bị đánh tử vong sau cuộc nhậu: Ông Trần Văn Đen (43 tuổi) trong lúc nhậu cùng ông Ngô Hoàng Anh (52 tuổi, cùng ở Hậu Giang) tại công trình xây dựng ở thị xã Gò Công, tỉnh Hậu Giang thì xảy ra mâu thẫn. Lúc này, Võ Minh Hòa (32 tuổi) đến can ngăn, kéo ông Hoàng Anh về. Khi quay trở lại, Hòa đánh ông Đen tử vong. Ngày 23/5, Công an tỉnh Tiền Giang biết đang tạm giữ Hòa để điều tra, làm rõ. Đánh hàng xóm nhập viện vì hát karaoke: Đỗ Thành Tài (31 tuổi, ở xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) thấy hàng xóm là anh Nguyễn Văn Mãi (29 tuổi hát karaoke với âm lượng lớn nên đã cầm búa đánh nạn nhân phải nhập viện. Ngày 23/5, Công an thị xã Tân Châu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Tài về tội Cố ý gây thương tích. Nam thanh niên bị điện giật tử vong dưới suối: Tối 22/5, anh A.L.Y. (29 tuổi, trú xã Thượng Long, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) đi làm về thì được người nhà thông báo máy bơm nước bị hư hỏng, không bơm được. Anh Y liền xuống suối - nơi đặt máy bơm nước để sửa, không may bị điện giật tử vong. Kiểm soát viên tài chính bưu điện chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Được giao là kiểm soát viên dịch vụ tài chính bưu chính Phòng giao dịch Bưu điện huyện Bình Lục (Hà Nam), Phạm Thị Thu Nga (SN 1981, trú Bình Lục) đã thực hiện tất toán khống 28 sổ tiết kiệm của 22 khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Ngày 23/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ Nga để điều tra, làm rõ. Va chạm giữa xe máy và container, một người tử vong: Sáng 23/5, tại Km1083+450 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), chị T.T.H. (40 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Cam Lộ) điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe container do Nguyễn Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chị H. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

