Tin nóng ngày 24/4: Khởi tố 5 kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9

Khởi tố 5 kẻ vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9. Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) vừa khởi tố bị can đối với 5 người, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể tại xã Chiềng Khoang, trong đó 4 bị can bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một người bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Ngày 20/3, một nữ sinh lớp 9 tụ tập uống rượu cùng 6 người khác tại xã Chiềng Khoang. Sau khi say xỉn, nữ sinh này bị 4 người còn lại hiếp dâm tập thể, 2 người còn lại quay clip. Bắt đối tượng truy nã là người nước ngoài tại Hải Phòng. Công an quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng Mạnh Phàm Sinh (Meag Fansheng, SN 1968) đang lẩn trốn tại phường Cầu Đất. Mạnh Phàm Sinh là đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã về tội buôn lậu. Sau khi hoàn thiện hồ sơ vụ việc, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bàn giao Mạnh Phàm Sinh cho Công an Trung Quốc. Phá ổ cung cấp khí cười cấp cho quán bar tại Hải Phòng. Ngày 24/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào 15h30 ngày 23/4, tổ công tác HP22 phát hiện tại ngõ 188 Trung Lực (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và khu vực bãi đất trống mặt đường Nguyễn Bình Khiêm, chân Cầu vượt Big C có nhóm các đối tượng vận chuyển các bình khí lạ. Các đối tượng khai nhận đã mở cơ sở thực hiện chiết khí N2O (khí cười) tại nhà trong ngõ 188 Trung Lực để vận chuyển đi các quán karaoke và quán bar trên địa bàn thành phố. Trưởng Công an huyện tử vong tại nhà riêng. Sáng 24/4, người nhà phát hiện Thượng tá Hoàng Việt Châu (SN 1975) - Trưởng Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng (thành phố Lạng Sơn), nghi vấn do tự tử.Trước đó, Thượng tá Châu có một số dấu hiệu cho thấy bị trầm cảm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Triệu tập nhóm đánh nữ chủ quán ăn đêm nhập viện. Công an TP Hà Tĩnh vừa triệu tập Phan Bình An (32 tuổi, phường Thạch Quý), Nguyễn Tất Hùng (28 tuổi, Thạch Xuân, huyện Thạch Hà),Lê Huỳnh Đức (26 tuổi, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) làm rõ việc đánh nữ chủ quán ăn đêm phải nhập viện. Khoảng 2h ngày 22/4, 7 người đàn ông đến quán ăn đêm ở thôn Tân Trung, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh). Do xích mích An, Hùng, Đức đã dùng ghế nhựa đánh chị G. chủ quán bị thương, ngất xỉu. Hai tên trộm chó chuyên nghiệp bị người dân truy đuổi, tóm sống. Ngày 24/4, Công an huyện Bến Lức (Long An) đang xử lý 2 kẻ trộm chó Nguyễn Tấn Luân (38 tuổi, ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) và Nguyễn Hoàng Dũng (36 tuổi, ở TP Tân An) bị người dân bắt quả tang. Khoảng 1h30 sáng 21/4, hai đối tượng đang dùng sung tự chế kích điện bắn một con chó nhà dân ven đường tỉnh 832 (đoạn qua khu dân cư Thanh Yến thuộc ấp 6, xã Nhựt Chánh) thì bị người dân phát hiện, truy đuổi và bắt giữ. Tang vật gồm 5 con chó , súng kích điện, một số thuốc bả chó, dao tự chế... Xem xét kỷ luật một giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đánh bạc. Ngày 24/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, vừa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Đầu tháng 1/2022, ông Nguyễn Hữu Phúc đã bị cơ quan Công an Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khởi tố về tội đánh bạc. Ông Phúc sau đó cũng bị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra về hành vi đánh bạc. >>> Mời độc giả xem thêm video An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: THĐT

