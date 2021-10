Tin nóng 25/10: Chủ nhà bị người làm thuê chém chết vì viên gạch vỡ

Chủ nhà bị người làm thuê chém chết vì viên gạch vỡ: Lê Hữu Tiến (quê ở tỉnh Thanh Hóa - làm nghề hút hầm vệ sinh) sau khi lùi xe làm vỡ viên gạch của chủ nhà là anh Nguyễn Đăng Q. (SN 1981, trú thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế). Tiến bị anh Q. đuổi đánh, đối tượng đã bỏ chạy gọi thêm người. Nhóm này mang hung khí đến, chém chủ nhà tử vong. Ngày 25/10, Công an tỉnh TT-Huế cho biết đang điều tra, làm rõ. Người đàn ông vừa ra tù lại đi trộm hết tiền của cụ bà hàng xóm: Lợi dụng sơ hở của hàng xóm, đối tượng Lương Văn Nguyên (SN 1984, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã đột nhập vào nhà để lấy trộm mất 12,9 triệu đồng để mua ma túy. Ngày 25/10, Công an huyện Tương Dương cho biết đang tạm giữ Nguyên. Được biết, Nguyên là đối tượng nghiện vừa ra tù vào tháng 3/2021. Nhóm học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo: Sau khi ăn loại kẹo không rõ nguồn gốc, 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) có biểu hiện bị ngộ độc, kết quả xét nghiệm cho thấy 4 em dương tính với ma túy. Ngày 25/10, Công an TP Hạ Long cho biết đang điều tra, làm rõ. Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng: Ngày 25/10, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đã đến Công an TP.HCM gửi đơn yêu cầu khởi bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục ca sĩ Vy Oanh và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xe chở phạm nhân bốc cháy khi đang chạy trên đường: Trưa 25/10, chiếc xe chở phạm nhân của Công an TP.HCM đang chạy trên đường Tân Thới Hiệp 09 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Khi xe chỉ cách nhà tạm giữ Công an quận 12 chừng 100m thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi cạnh nhà văn hóa thôn: Ngày 25/10, UBND xã Định Hóa (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, người dân vừa phát hiện bé trai khoảng 3 tháng tuổi được đặt trong một chiếc giỏ. Bên trong có một số vật dụng như bình đựng sữa, quần áo trẻ sơ sinh... trước cửa nhà văn hóa thôn. Hiện chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé... Lở núi ở Quy Nhơn, 3 người bị thương: Sáng 25/10, nhiều tảng đá từ núi Bà Hỏa ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã sạt xuống đường Nguyễn Tất Thành. Lúc đó, nhiều người dân đi lại qua khu vực đá rơi, hậu quả, đá văng khiến 3 phụ nữ bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Cháy nhà cao tầng, một người trượt chân rơi từ tầng 4 xuống: Chiều 25/10, tại phường 13, quận Tân Bình, TP HCM xảy ra cháy ở tầng 2 một căn nhà 5 tầng. Ở hiện trường, một số người may mắn kịp thoát ra ngoài, nhiều người mắc kẹt bên trong, một người trong lúc hoảng loạn đã trượt chân rơi từ tầng 4 xuống bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Chủ nhà bị người làm thuê chém chết vì viên gạch vỡ: Lê Hữu Tiến (quê ở tỉnh Thanh Hóa - làm nghề hút hầm vệ sinh) sau khi lùi xe làm vỡ viên gạch của chủ nhà là anh Nguyễn Đăng Q. (SN 1981, trú thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế). Tiến bị anh Q. đuổi đánh, đối tượng đã bỏ chạy gọi thêm người. Nhóm này mang hung khí đến, chém chủ nhà tử vong. Ngày 25/10, Công an tỉnh TT-Huế cho biết đang điều tra, làm rõ. Người đàn ông vừa ra tù lại đi trộm hết tiền của cụ bà hàng xóm: Lợi dụng sơ hở của hàng xóm, đối tượng Lương Văn Nguyên (SN 1984, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã đột nhập vào nhà để lấy trộm mất 12,9 triệu đồng để mua ma túy. Ngày 25/10, Công an huyện Tương Dương cho biết đang tạm giữ Nguyên. Được biết, Nguyên là đối tượng nghiện vừa ra tù vào tháng 3/2021. Nhóm học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo: Sau khi ăn loại kẹo không rõ nguồn gốc, 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) có biểu hiện bị ngộ độc, kết quả xét nghiệm cho thấy 4 em dương tính với ma túy. Ngày 25/10, Công an TP Hạ Long cho biết đang điều tra, làm rõ. Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng: Ngày 25/10, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đã đến Công an TP.HCM gửi đơn yêu cầu khởi bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục ca sĩ Vy Oanh và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xe chở phạm nhân bốc cháy khi đang chạy trên đường: Trưa 25/10, chiếc xe chở phạm nhân của Công an TP.HCM đang chạy trên đường Tân Thới Hiệp 09 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Khi xe chỉ cách nhà tạm giữ Công an quận 12 chừng 100m thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi cạnh nhà văn hóa thôn: Ngày 25/10, UBND xã Định Hóa (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, người dân vừa phát hiện bé trai khoảng 3 tháng tuổi được đặt trong một chiếc giỏ. Bên trong có một số vật dụng như bình đựng sữa, quần áo trẻ sơ sinh... trước cửa nhà văn hóa thôn. Hiện chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé... Lở núi ở Quy Nhơn, 3 người bị thương: Sáng 25/10, nhiều tảng đá từ núi Bà Hỏa ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã sạt xuống đường Nguyễn Tất Thành. Lúc đó, nhiều người dân đi lại qua khu vực đá rơi, hậu quả, đá văng khiến 3 phụ nữ bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Cháy nhà cao tầng, một người trượt chân rơi từ tầng 4 xuống: Chiều 25/10, tại phường 13, quận Tân Bình, TP HCM xảy ra cháy ở tầng 2 một căn nhà 5 tầng. Ở hiện trường, một số người may mắn kịp thoát ra ngoài, nhiều người mắc kẹt bên trong, một người trong lúc hoảng loạn đã trượt chân rơi từ tầng 4 xuống bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.