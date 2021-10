Tin nóng 24/10: Ngồi uống nước vỉa hè, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngồi uống nước vỉa hè, người đàn ông bị đâm chết: Bùi Quang Lý (45 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ngồi quán nước vỉa hè ở thị trấn Cẩm Xuyên thì xảy ra mâu thuẫn với ông Đ.Đ.T. (42 tuổi, người địa phương). Trong lúc xô xát, Lý dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát khiến đối phương gục xuống, tử vong sau đó. Ngày 24/10, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đang giữ Lý để điều tra. Người phụ nữ "thổi" giá bất động sản, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng: Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã liên kết với một số người để buôn bán, sử dụng bất động sản trả nợ. Bằng thủ đoạn "thổi" giá đất, bị can đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Ngày 24/10, Phượng bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt tạm giam. Tạm giữ 26 người lắc tài xỉu ăn tiền: Ngày 24/10, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ 26 người có hành vi Đánh bạc tại ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông. Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 2 bộ tài xỉu và gần 200 triệu đồng. Tân sinh viên Học viện cảnh sát tử vong do tai nạn: Tối 23/10, Dương Đình Pháp (SN 2003, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi chơi chia tay với bạn trước khi ra trường đại học nhập học. Khi xe về đến đoạn Khe Xối (thôn Kim Cương 2, cách nhà khoảng 2km) thì không may gặp nạn, ngã ra đường. Ngày 24/10, người dân mới phát hiện và đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng nên em Pháp đã không qua khỏi. Quan hệ với bạn gái dưới 16 tuổi, thanh niên bị tạm giữ hình sự: qua mạng xã hội, Đào Huy Hoàng (SN 2002 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) quen và yêu P.G.L (SN 2007, ở quận Hai Bà Trưng). Trong thời gian yêu nhau Hoàng đã 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với P.G.L tại nhà của Hoàng. Ngày 24/10, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang tạm giữ Hoàng để điều tra. Mâu thuẫn gia đình, anh trai đổ xăng đốt và bị tử vong cùng em gái: Do mâu thuẫn trong gia đình, người anh là V. X.S (SN 1969, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương)đã đổ xăng xung quanh sân nhà rồi đốt khiến anh S. và em gái là V.T.T (SN 1972, trú cùng địa phương) chết cháy. Ngày 24/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. Điện giật khi hái cau, người đàn ông ở Nghệ An nguy kịch: Ngày 24/10, UBND xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An cho biết, trưa 23/10, nạn nhân tên P.Q.H (37 tuổi) đang hái cau thì gặp tai nạn. Quá trình dùng sào hái buồng cau ở trên cao, không may sào ngã vào dây điện bên cạnh, khiến anh bị điện giật bất tỉnh. Trộm thiết bị rồi đăng bán trên mạng, nhờ người yêu ship hàng: Trần Công Thẩm (20 tuổi, ở Đà Nẵng) là kỹ thuật viên thường xuyên mua hàng nên khi biết kho đóng cửa đã đến lấy trộm, đăng lên mạng bán rồi nhờ người yêu đóng gói, ship đi tỉnh. Công an thẩm định giá các thiết bị mà Thẩm trộm trị giá đến 200 triệu đồng. Ngày 24/10, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã khởi tố Thẩm. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

