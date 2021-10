Tin nóng 23/10: Manh mối nơi lẩn trốn nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình

Bị tạm giữ do quan hệ và làm bạn gái “nhí” có thai: Ngày 23/10, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Dô (29 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú phường 12, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đầu năm 2020, Dô có quan hệ tình cảm với cháu O (14 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại thị xã Phú Mỹ). Dô đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu O. dẫn đến có thai. Khi O sinh con, gia đình cháu đã làm đơn tố cáo Dô. Đã có manh mối nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình: Ngày 23/10, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vẫn đang truy bắt Trần Văn Hiếu (SN 1974, ở Bắc Giang), nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái rồi bỏ trốn. Cảnh sát đã manh mối về nơi lẩn trốn của Trần Văn Hiếu, tuy nhiên, địa điểm này chưa được tiết lộ. Vụ thảm án xảy ra sáng ngày 22/10 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang khiến 3 người trong gia đình tử vong. Cảnh sát xác định, Trần Văn Hiếu là nghi phạm giết bố đẻ, mẹ và em gái trên. 3 nhân viên y tế chuốc thuốc mê, chiếm đoạt tài sản là tin giả: Ngày 23/10, Công an TPHCM cho biết, không có vụ việc một nhóm người giả nhân viên y tế, chuốc thuốc mê để chiếm đoạt tài sản như trên mạng xã hội đăng tải. Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, nhiều kẻ xấu lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cảnh sát đề nghị người dân chú ý, nêu cao tinh thần cảnh giác. 3 lái xe Cục QLTT Bình Định bị khởi tố: Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với Ngô Vũ Luân (SN 1985), Lê Quốc Vệ (SN 1984), Lê Thành Trung (SN 1986), đều là nhân viên hợp đồng lái xe của Cục Quản lý thị trường Bình Định về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Từ 2019 đến 2021, 3 lái xe trên đã sử dụng các vé thu phí đường bộ giả cho các xe ô tô của Cục QLTT Bình Định để đi qua các trạm thu phí Nam - Bắc Bình Định. Riêng ô tô để phục vụ lãnh đạo Cục QLTT Bình Định đã được các nhân viên này làm giả thẻ công vụ từ năm 2018. Em ruột đâm anh trai tử vong: Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án em trai đâm anh tử vong xảy ra tại xã Phú Quý (thị xã Cai Lậy). Vụ án xảy ra sáng 22/10, ông Trần Văn Sếch (SN 1964) đi ngang nhà anh trai là Trần Văn Ô (SN 1953) ở cùng xã. Do mâu thuẫn từ trước nên ông Ô cùng con ruột đuổi đánh ông Sếch. Ông Sếch chạy về nhà lấy dao, sau đó đâm anh trai. Do vết thương nặng, ông Ô tử vong, ông Sếch đến cơ quan công an đầu thú. Bộ Công an bắt 24 tàu hút cát trái phép ở Hải Phòng: Đêm 19 rạng sáng 20/10, tổ liên ngành của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đã mật phục, bắt quả tang 24 tàu khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc, xã Toàn Thắng, Quang Phục, huyện Tiên Lãng; xã Ngũ Phúc, Minh Tân, huyện Kiến Thụy và xã Quang Trung, huyện An Lão. Thời điểm cảnh sát vây bắt, nhiều lao động đã nhảy xuống sông tháo chạy. Nhiều phương tiện đường thủy tham gia truy bắt các đối tượng, phục vụ điều tra. (Ảnh: Tiền Phong). Chủ sới bạc khủng ở Nghệ An ra đầu thú: Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng Đào Thế Hồng – kẻ cầm đầu sới bạc lớn ở Quỳ Hợp bị triệt phá ngày 18/10 đã ra đầu thú. Đào Thế Hồng khai nhận, để đối phó với lực lượng công an, đối tượng đã sử dụng bộ đàm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng còn lại để tổ chức sới bạc. Giúp sức điều hành đường dây đánh bạc có Đào Xuân Tân (con trai của Hồng) và một số đối tượng khác. Để vào được sới bạc do Hồng điều hành, mỗi con bạc phải nộp 1 triệu đồng tiền phí. Hồng có 9 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, đánh bạc. Bố cùng con trai 2 tuổi ở Quảng Trị rơi xuống sông tử vong: Chiều 23/10, ông Võ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, vào lúc 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé Đinh Đức L. (SN 2014) cùng bố là ông Đinh Như Đ. (SN 1976, trú tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp) và đã bàn giao thi thể hai cha con cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Chiều 20/10, ông Đ. đi xe máy chở con trai đi ra khỏi nhà sau đó gặp nạn. (Ảnh: Vietnamnet). >>> Mời độc giả xem thêm video Cứu 5 người thoát nạn trong đám cháy lúc nửa đêm. Nguồn: ANTV

