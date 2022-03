Tin nóng 24/3: Nguyên nhân mẹ “đánh con gái tới tấp” ở TP HCM

Nguyên nhân bà mẹ "đánh con gái tới tấp" ở TP HCM: Ngày 24/3, UBND quận Phú Nhuận, TP HCM đã có thông tin ban đầu về vụ việc bé gái bị mẹ ruột bạo hành. Theo đó, người mẹ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền tối 23/3, là chị L.T.H.T. (31 tuổi, ngụ Phường 5, quận Phú Nhuận) và bé gái bị bạo hành tên là K. hiện đang là học sinh lớp 6. Nguyên nhân người mẹ đánh con là do áp lực cuộc sống và bé không vâng lời. Đột nhập vào vườn cây trộm… 600 trái dừa: Thiếu tiền tiêu xài, Lê Thanh Vũ (trú huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã đột nhập vào vườn của người dân tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành rồi trộm 600 trái dừa mang bán. Ngày 24/3, Công an xã An Hiệp cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Vũ về về hành vi “trộm cắp tài sản”. Truy tìm nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì bị ngăn cấm tình cảm: Liên quan đến vụ nửa đêm mang xăng đốt nhà bạn gái, ngày 24/3, Công an TP Vũng Tàu cho biết vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Ngọc Bảo (SN 1996, trú 55/24A Đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi Hủy hoại tài sản. Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Lam: Sáng 24/3, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Lam đoạn xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) nên đã báo tin cho cơ quan chức năng. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh H.V.S. (SN 1994, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh). Bé trai 3kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân: Ngày 24/3, UBND xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thông tin, ông Nguyễn Quynh (thôn Thượng Hậu) vừa trình báo sự việc một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà. Theo đó, ông Quynh phát hiện một bé trai khoảng một tuần tuổi, nặng khoảng 3kg được đặt bên đường, ngay trước cổng nhà mình. Hiện sức khỏe của bé trai bị bỏ rơi ổn định. Buộc thôi việc trạm trưởng y tế lưu động vì nhận 1,5 triệu mới cho F0 đi viện: 24/3, Trung tâm Y tế quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc với ông Nguyễn Mạnh Hùng - nhân viên khoa Nội tổng hợp, Trung Tâm y tế quận Lê Chân (phụ trách Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau) vì nhận tiền chuyển viện của F0.. Thời gian thi hành kỷ luật từ 22/3. Khai trừ Đảng cô giáo mầm non vì buôn bán ma túy: Ngày 24/3, UBKT huyện ủy Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã khai trừ đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thuyết (SN 1978, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh). Bà Thuyết nguyên là giáo viên công tác tại trường mầm non xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngày 12/8/2021, bà Thuyết bị lực lượng Công an huyện Quảng Ninh bắt quả tang vì tàng trữ trái phép 164 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Xe bồn vượt xe máy, nữ sinh lớp 9 tử vong: Sáng 24/3, ông Nguyễn Minh Hoàng (51 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy chở con gái là N.T.M.D (15 tuổi, học sinh lớp 9) khi đi đến xã An Nhứt, huyện Long Điền thì xe bồn biển kiểm soát 72L-2070 chạy cùng chiều phía sau vượt lên và xảy ra va chạm. Tai nạn khiến xe máy ông Hoàng ngã ra đường, em D. bị xe bồn cán ngang người gây tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Thanh Hóa: Bắt giữ 3 đối tượng bắt cóc, dùng điếu cày đánh đập nạn nhân để tống tiền. Nguồn: ANTV.

