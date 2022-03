Tin nóng 23/3: Bị cấm yêu đương, vác dao chém bố người yêu nhập viện

Bị cấm yêu đương, vác dao chém bố người yêu nhập viện: Bực tức vì bị ngăn cấm chuyện tình cảm, Hoàng Văn Hiếu (SN 1996, trú huyện Yên Thế, Bắc Giang) đã dùng mã tấu chém bố bạn gái là anh Lăng Văn Hiện (SN 1982, trú cùng huyện) nhập viện. Ngày 23/3, Công an huyện Yên Thế cho biết đang điều tra, làm rõ. Giả đến tiệm mua vàng rồi giật chạy: Phạm Ngọc Duy (30 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đến tiệm vàng ở huyện Bắc Trà My giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng loại 4 chỉ và lách vàng 3 chỉ rồi cầm vàng bỏ chạy. Ngày 23/3, Công an huyện Bắc Trà My cho biết đang tạm giữ Duy để điều tra, làm rõ. Giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nổ rằng mình là công an Nguyễn Trung Thành (SN 1975, ngụ quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã nói dối điện thoại mình hết pin mượn điện thoại của một tài xế taxi ở Hà Tĩnh rồi bỏ trốn. Ngày 23/3, Công an TP Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ Thành để điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể thầy giáo: Sáng 23/3, một người dân ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận khi đi qua khu đất trống thì phát hiện xe máy tay ga cùng thi thể anh Huỳnh Thanh H. (SN 1973, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc - là giáo viên tại một trường THPT ở huyện) thi thể nạn nhân nằm có 1 chai nhựa, 1 gói thuốc lá và áo khoác. Chồng dùng súng tự chế bắn vợ tử vong: Ngày 23/3, lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trưa 21/3, nghi phạm Giàng A Cáng (SN 2005, trú tại bản Cò Lọt Mông, xã Bản Bo, huyện Tam Đường) dùng súng tự chế bắn vào đầu chị Lù Thị V. (SN 2002) khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cháy chung cư Carillon 5, hai người tử vong: Sáng 23/3, tại tầng 10 ở chung cư Carillon 5 trong hẻm đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) xảy ra cháy. Cùng lúc đó chuông báo cháy reo vang khiến những người trong chung cư hốt hoảng tháo chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Bước đầu xác định, chị N.T.N.N (SN 1979) và N.T.N.M (SN 1995) được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất, tử vong. Sửa mái tôn, chú rể bị điện giật tử vong trước ngày cưới: Ngày 23/3, UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật tử vong. Theo đó, trong lúc trèo lên mái tôn sửa chữa mái tôn để chuẩn bị lễ cưới cho mình, anh N.X.C (SN 1997, trú tại xã Đồng Văn) không may bị điện giật rơi từ trên cao xuống đất. (Ảnh minh hoạ) Kỷ luật nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình: Ngày 23/3, UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Thái Tôn - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Ông Tôn bị kỷ luật cảnh cáo vì có những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác khi còn đương chức. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

