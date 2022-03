Tin nóng 22/3: Bị đánh gãy chân khi nói chuyện với vợ người khác

Bị đánh gãy chân khi nói chuyện với vợ người khác: Phát hiện vợ nói chuyện với Nguyễn Phước Hưng (31 tuổi, trú Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ở trước cổng nhà nên Trần Nguyên Mỹ (26 tuổi) rủ đồng bọn đánh gãy chân nạn nhân. Ngày 22/3, Công an quận Thanh Khê đã thụ lý vụ án. Người đàn ông chết bất thường trong hồ: Sáng 22/3, người dân tập thể dục quanh hồ Thạc Gián (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì phát hiện một thi thể đang nổi trên mặt nước nên trình báo lực lượng chức năng. Hiện, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang xác minh nhân thân và điều tra, làm rõ. Người phụ nữ tử vong trên giường khi đang sạc điện thoại: Ngày 22/3, UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối 21/3, trong lúc qua nhà chị M.T.D. (SN 1993, ngụ thôn Thái Yên), người thân phát hiện chị D. tử vong, tay cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc pin. Nguyên nhân ban đầu chị D. tử vong là do rò rỉ điện từ dây sạc điện thoại. Giả đại gia để lừa các cô gái vào khách sạn: Nghĩ được đại gia chu cấp, nhiều cô gái bị Trương Nhật Phương (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) dụ vào khách sạn quan hệ tình dục và lấy tài sản trên địa bàn TP HCM. Ngày 22/3, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương. Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang: Chiều 21/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian gần đây, các báo đài đã đưa tin về việc đại tá Đinh Văn Nơi - GĐ Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động ra Quảng Ninh. Tuy nhiên, Bộ Công an vẫn chưa điều động đại tá Nơi giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Quảng Ninh. Khởi tố Phó Chủ tịch huyện Yên Định gây thất thoát 8,8 tỷ đồng: Ngày 22/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Phúc (SN 1964, là Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định). Ông Phúc khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đã tham mưu cho cấp trên ký các Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng sai quy định, gây thất thoát số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Cụ bà 80 tuổi đi bộ trong hẻm bị xe tải chạy lùi cán chết: Sáng 22/3, cụ bà 80 tuổi đi bộ từ cuối con hẻm 27 đường 12, phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP HCM ra đầu hẻm mua thức ăn. Trên đường quay về nhà ở cuối hẻm, đi được một đoạn khoảng 10m, bà cụ bị một xe tải chạy lùi tông phải và cuốn vào gầm dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 bị đánh, xé quần áo ngay trong lớp học. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

