'Quái thú' bất ngờ lao lên thuyền, cần thủ trở tay không kịp

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc con " quái thú" lao lên thuyền câu cá đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của con vật này. Vụ việc diễn ra trong đêm khi các cần thủ đang câu cá trên một chiếc thuyền. Ảnh cắt từ clip Bất ngờ từ mặt biển tĩnh mịch, một con cá mập lao lên khỏi mặt nước va thẳng vào đầu khiến một cần thủ bị thương. Khoảng thời gian con cá mập này lao lên không chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây nên cần thủ này không kịp phản ứng. Qua clip có thể thấy con cá mập này có kích thước ngang bằng một người trưởng thành. Sau khi va mạnh khiến cần thủ bị thương, con cá mập tiếp sàn và không ngừng vùng vẫy trên boong thuyền. Lúc này mọi người mới nhận ra nó là một con cá mập mako. Vụ việc được chia sẽ xảy ra tại một vùng biển Hàn Quốc trên chiếc thuyền câu tên là Tongyeyong Venus. Người cần thủ bị thương nhẹ chia sẽ: "Thật kinh hãi! Tôi đánh cá suốt cả đời nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thê" Loài cá mập mako này có hai loại được phân biệt vây ngắn và vây dài. Khi trưởng thành dài từ 2,75–4 m (9–13 ft) và có thể cân nặng tới 800 kg (1.750 pao), có đặc điểm phần lưng màu ánh xanh và phần bụng màu trắng. Ảnh: Klore gif Con cá mập trong đoạn clip là mako vây ngắn. Chúng vốn nổi tiếng với khả năng lao từ dưới nước lên không trung. Các nhà khoa hock cho biết khả năng này có được do hình thể thủy động lực học hoàn hảo của nó. Ảnh: Ocean Funs Chính vì sở hữu đặc điểm này, cá mập mako có thể bơi với tốc độ lên đến 50km/h, thậm chí có ghi nhận đặc biệt chúng rượt đuổi con mồi với tốc độ 74 km/h. Ảnh: JUF Foundation Không khó để tìm thấy các bức ảnh cá mập mako lao lên trên không từ mặt biển. Kỷ lục nghi nhận chúng có thể làm một cú "khinh công" cao 6m. Ảnh: Guy Harvey Tên gọi "mako" có nguồn gốc từ tiếng Māori, một ngôn ngữ bản địa tại New Zealand. Nó chú giả với nghĩa là "cá mập xanh to lớn". Ảnh: Realm Ocean

