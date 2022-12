Tin nóng 22/12: Ghen tuông, gã trai đâm người phụ nữ bán vé số tử vong

Ghen tuông, gã trai đâm người phụ nữ bán vé số tử vong: Chị V.T.N.T. (32 tuổi) đang bán vé số tại đường Cách Mạng Tháng 8, TP Tây Ninh, Tây Ninh thì bị Phan Thanh Lâm (SN 1994, ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) dùng dao đâm 3 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lâm khai trước đó có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Thời gian gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chị T. chia tay Lâm. Níu kéo tình cảm không thành, cộng với ghen tuông, nghi phạm đã sát hại nạn nhân. Ngày 22/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Lâm để điều tra. Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, cả nhà nhập viện cấp cứu: Ngày 22/12, ông Nguyễn Thiên Toàn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 3 người trong cùng một gia đình phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc khí than. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, vợ chồng anh P. đang dần ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Riêng bé trai của vợ chồng anh P. bị nặng hơn nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội để tiếp tục điều trị. (Ảnh minh họa) Gã nghiện sát hại dã man người đàn ông để cướp tài sản: Chiều 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 tử thi là nam giới, tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi; với nhiều vết thương trên vùng mặt và 1 vết đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu. Điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là ông Ngô Văn Đình (SN 1963 trú xã Đặng Lễ). Ngày 22/12, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng (SN 1992, trú xã Đặng) về hành vi giết người, cướp tài sản. Xây nhà, không có tiền mua thiết bị, đi ăn trộm: Lê Văn Thi (SN 1983, trú TP Vinh, Nghệ An) đã có 1 tiền án về trộm cắp tài sản, hiện gia đình đang xây nhà dang dở mà các thiết bị gia dụng thì không có tiền để mua về lắp đặt nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Thi đã thực hiện 2 vụ trộm trót lọt, các tài sản trộm được như ti vi, 3 bình nóng lạnh, 15 bộ ray trượt, 6 chiếc gương nhà tắm, 11 đèn led, 20 máy khoan... Ngày 22/12, Công an TP Vinh cho biết đã bắt giữ Lê Văn Thi về tội trộm cắp tài sản. U60 đi lừa chạy việc chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng: Chiều 22/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Hoàng Thị Liêu (SN 1964, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Không có việc làm lại cần tiền trả nợ, Liêu đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền 2,5 tỷ đồng bằng cách lừa xin việc. Người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong trên quốc lộ: Trưa 22/12, nam tài xế khoảng 40 tuổi, lái xe đầu kéo mang biển số TP HCM trên quốc lộ 1, hướng miền Tây đi TP HCM. Khi đến đoạn qua ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), xe đầu kéo va chạm với xe máy mang biển số 51P5-4558, do người đàn ông ngoài 60 tuổi cầm lái. Cú va chạm khiến nạn nhân bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

