Tin nóng 22/12: Vào tiệm cầm đồ, đâm trọng thương người chủ để cướp

Vào tiệm cầm đồ, đâm trọng thương người chủ để cướp: Tối 22/12, một nam thanh niên lao vào tiệm cầm đồ tại phường 3, TP Tân An, Long An đâm trọng thương một người, khống chế chủ nhà để cướp tài sản. Thấy tiếng kêu cứu, người dân liền chạy sang bao vây tên cướp, đối tượng không đường thoát nên quay vào trong nhà cố thủ. Sau đó, nam thanh niên đã bị Công an bắt giữ. Bắt cóc 'con nợ' đòi 5 triệu đồng: Mai Văn Huy (SN 2000) và Thủy Thành Truyền (SN 1997, đều trú Thăng Bình, Quảng Nam) đã dùng vũ lực, bình xịt hơi cay để bắt cóc, khống chế buộc con nợ là anh Triệu Quốc Hậu (SN 2003, trú cùng địa phương) đưa 5 triệu đồng mới được thả về nhà. Ngày 22/12, Công an huyện Thăng Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. Ném bom xăng vào ô tô lúc rạng sáng: Ngày 22/12, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đang điều tra, truy xét nghi phạm trong vụ ném bom xăng vào một ô tô ở phường Phú Thượng. Trước đó, khoảng 3h30 ngày 20/12, người dân phát hiện một chiếc xe ben bốc cháy. Lúc này, chủ phương tiện đang ở trong nhà lao ra dập lửa. Hậu quả vụ việc khiến chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi. Dùng Facebook của người yêu, lừa tiền mẹ chồng tương lai: Trần Thị Kiều Oanh (SN 1996, ở Thừa Thiên Huế) vờ bảo cần tiền lấy hàng kinh doanh để chiếm đoạt 640 triệu đồng của mẹ người yêu là anh S. (SN 1993, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời vào Facebook bạn trai lừa tiền một số khách hàng. Ngày 22/12, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố Oanh để điều tra. Nhờ người mua ma túy bỏ lên ô tô của chồng cũ rồi báo Công an: Với ý định trả thù chồng cũ là anh Nguyễn Như Quyết (34 tuổi, trú tại TP Lào Cai), Trần Thúy Loan (41 tuổi, trú Hà Nội) nhờ Hoàng Thị Lương (25 tuổi, trú Sơn La) mua ma túy, bí mật giấu lên ô tô rồi báo Công an bắt giữ. Ngày 22/12, Công an TP Lào Cai cho biết đang tạm giữ Loan và Lương để điều tra, làm rõ. (Ảnh: Đối tượng Loan) Đến đám cưới để… trộm xe máy: Mai Xuân Núi (SN 1991 trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) đã rủ Lê Đức Tuân (SN 1989, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) đến một đám cưới ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) để trộm xe máy Yamaha Sirius, bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 22/12, Công an huyện Thạch Hà cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố 'ăn chặn' hơn 14 tỷ đồng: Sau nhiều tháng điều tra về những đơn thư tố giác nghệ sĩ Hoài Linh “ăn chặn” từ thiện, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức. Theo đó, Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, vì qua kiểm tra, xác minh, xác định không có dấu hiệu phạm tội. Tung nhiều clip sex và ảnh khiêu dâm, thu lợi bất chính 140 triệu: Từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, Trần Thị M.T (SN 1996, trú TP.Huế) đã tạo 54 video clip sex, 76 ảnh khiêu dâm. Trong đó có những hình ảnh, video clip T. quay, chụp mình. Sau đó, T. đăng lên mạng Internet nhằm thu lợi bất chính với số tiền 140 triệu đồng. Ngày 22/12, Công an TP.Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam T. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

