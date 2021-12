Tin nóng 23/12: Nam thanh niên cưỡng bức em gái người yêu tại phòng trọ

Nam thanh niên cưỡng bức em gái người yêu tại phòng trọ: Thấy chị N.M (18 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) đang say ngủ ở phòng trọ mình tại quận Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1997, ở Sơn La) đã xông đến định giở trò đồi bại với nạn nhân bất chấp việc đây là em gái của người yêu. Nạn nhân phản kháng quyết liệt nên Hùng đã bỏ đi làm sau đó. Ngày 23/12, Công an quận Đống Đa cho biết đã bắt tạm giam Hùng. Truy tìm 2 gã đàn ông xông vào nhà chém người: Ngày 23/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa nhận được đơn trình báo của chị N. (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) về việc chị bị 2 người đến nhà dùng dao chém khiến chị bị thương. Công an xác định và đang truy tìm 2 đối tượng Nguyễn Hải Long (SN 1969, ở quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Hải Hà (SN 1973, ở quận Cầu Giấy). Nhân viên siêu thị điện máy chiếm đoạt gần 350 triệu đồng: Từ tháng 2/2020 đến tháng 3/2021, Lê Quốc Huy (35 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là nhân viên kinh doanh của Siêu thị điện máy Viettronimex Đà Nẵng, Huy tự ý liên hệ với các công ty đối tác để bán các thiết bị điện tử, điện lạnh. Sau khi nhận gần 350 triệu đồng, Huy không nộp về công ty mà bỏ túi, tiêu xài. Ngày 23/12, Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Huy. Chủ hụi gian xảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của hụi viên: Nguyễn Thị Thủy (61 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) đã có hành vi gian dối như đặt tên hụi viên khống, tự ý lấy tên hụi viên tham gia thật để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Ngày 23/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt tạm giam Thủy để điều tra. Cô gái bị thầy dạy Nail dùng ảnh nóng tống tiền: Quá trình học nghề, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú huyện Mai Sơn, Sơn La) lén chụp hình nhạy cảm của chị Đ.T.H.T (SN 1994, trú cùng địa phương) rồi đe dọa phải chuyển khoản số tiền 10 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Tuấn Anh tiếp tục đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của chị T. Ngày 23/12, Công an huyện Mai Sơn cho biết đang tạm giữ Tuấn Anh để điều tra. Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị TVT Land lừa chiếm 150 tỷ đồng: Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TVT Land) và Đỗ Đức Hội (26 tuổi, Tổng giám đốc) huy động khách đầu tư tiền, hứa hẹn lãi suất cao rồi dùng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo 150 tỷ đồng. Ngày 23/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt tạm 2 đối tượng này. Trộm và xẻ thịt trâu hàng xóm: Trương Văn Pôn (SN 1974) và Lang Văn Diễn (SN 1985, cùng trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã trộm trâu của hàng xóm; đem vào rừng xẻ thịt trâu mẹ, chặt chân nghé con. Ngày 23/12, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây đánh bạc có cả cán bộ, đảng viên tham gia: Ngày 23/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức nhận, đặt cược số lô, số đề trái pháp luật, bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Đáng chú ý, trong các đối tượng trên có người là cán bộ, đảng viên, đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

