Tin nóng 22/5: Đang điều tra cô gái gợi cảm bị kẻ biến thái sàm sỡ

Đang điều tra cô gái gợi cảm bị sàm sỡ: Vụ việc cô gái bị sàm sỡ tại ngã ba Yên Phụ-Thanh Niên (Hà Nội) đã được chuyển đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, tối 20/5, camera giám sát ghi lại cảnh hai cô gái dừng xe chờ tại ngã ba Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Một người đàn ông đi xe máy tiến lại gần sàm sỡ cô gái ăn mặc gợi cảm đang cầm lái phía trước, rồi vít ga phóng đi. Cháy hàng trăm xe máy tại bãi giữ xe vi phạm pháp luật ở Bình Dương: Vụ cháy xảy ra khoảng 10h30 sáng 22/5 tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của Công an phường Tân An thuộc địa bàn quản lý của Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Cảnh sát PCCC cùng 3 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 30 phút. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm hơn 140 chiếc xe máy ở khu vực bãi giữ ngoài trời bị cháy, hư hỏng. Phát hiện 2 phe vé bán giấy mời trận chung kết bóng đá nam giá 20 triệu đồng/cặp: Ngày 22/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện 2 người có hành vi rao bán giấy mời xem trận chung kết bóng đá nam tại khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, tạm giữ 14 vé bóng đá. Các đối tượng khai gom giấy mời từ nhiều nguồn khác nhau để bán, mỗi cặp vé dao động khoảng 15-20 triệu đồng. Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Hai vợ chồng đi đánh cá trong đêm bị mất tích trên sông: Khoảng 21h đêm 20/5, hai vợ chồng ông Nông Văn Ch. (SN 1969) và bà Nèn Thị Nh. (SN 1973), trú tại , xóm Pi Nặm, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, Hà Giang khi đi đánh bắt cá có thể bị lật thuyền dẫn đến mất tích. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vào cuộc tích cực. Đến 17h30 chiều 22/5 vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân. 7 đối tượng dương tính với ma túy trong quán Bar Beer “PANDORA”: Ngày 22/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa đột kích quán Bar Beer “PANDORA” phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác HP22­ Công an quận Lê Chân phát hiện bên trong quán có 14 nhân viên 3 bàn với tổng số 17 khách với dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Điều tra nguyên nhân người đàn ông chết bất thường trong xe ô tô: Ngày 22/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân 1 người đàn ông tử vong trong xe ô tô. Tối 21/5, người dân xã Nghĩa Thành phát hiện 1 người đàn ông tử vong trong tư thế đang ngồi ở ghế lái của ô tô 4 chỗ màu đỏ mang BKS 37A - 908.xx đang dừng trên đường vào Nhà máy may Đức Phát thuộc xóm Tân Tiến. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.B (SN 1979), trú ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn lực lượng công an: Công an huyện Tân Phước, Tiền Giang đang điều tra vụ 2 thanh niên trộm chó dùng súng bắn điện tự chế bắn trả lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Khoảng 2h50 ngày 21/5 Công an xã Phước Lập phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô có nghi vấn, khi kiểm tra đã bị 2 đối tượng này bỏ chạy, dùng súng bắn điện chống trả. Bị bắt giữ, Đối tượng Đinh Văn Sơn (SN 1997, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) khai nhận thường đi trộm chó để lấy tiền tiêu xài. >>> Mời độc giả xem video cô gái bị sàm sỡ ở Hà Nội. Nguồn: ZingNews

