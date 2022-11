Tin nóng 22/11: Thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết từ tiếng nẹt pô

Thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết từ tiếng nẹt pô: Xuất phát từ chuyện nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, nẹt pô nên 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Hồ Văn Ao (24 tuổi; ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) dùng ống tuýp sắt đánh tử vong B. T. P. (13 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất). Ngày 22/11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Ao để điều tra hành vi “Giết người”. Dùng kéo cướp tiền ở cửa hàng bách hóa: Phan Trường Giang (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đi xe máy đến một cửa hàng bách hóa trên đường song hành quốc lộ 22 (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn). Khi đến nơi, đối tượng đỗ xe máy ở bên ngoài cửa hàng rồi vào bên trong giả vờ mua sắm. Giang dùng kéo thủ sẵn trong người rút ra đe dọa nữ nhân viên rồi mở hộc tiền ở quầy thu ngân, cướp 6 triệu đồng và lên xe máy tẩu thoát. Ngày 22/11, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ Phan Trường Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Mâu thuẫn trong khi nhậu, đâm anh họ tử vong: Tối 21/11, Nguyễn Văn Phúc (SN 1999, trú tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhậu cùng Nguyễn V.M (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) là anh họ của Phúc và một số người khác. Trong khi nhậu, giữa Phúc và M., xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, M., dùng tay đánh Phúc. Phúc lấy con dao đâm một nhát vào vùng ngực phía bên trái của M. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 22/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. Thi thể người đàn ông nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Sáng 22/11, một số người dân đang đi tập thể dục thì phát hiện có thi thể nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua phường Đa Kao (quận 1, TP HCM). Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc quần áo màu xám. Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra. Nam thanh niên chết bất thường tại bãi đất trống: Sáng 22/11, nhân viên bảo vệ một khu di tích trên địa bàn phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương đi tập thể dục thì phát hiện một xe máy trên bãi đất trống ở cổng khu di tích, cách đó vài mét là thi thể nam giới nằm úp mặt, kẹt giữa hai ống cống. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một balo chứa giấy tờ tên N.T.T. (31 tuổi, quê Nghệ An) nghi vấn của nạn nhân. Công an TP Dĩ An đã hoàn tất khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đôi vợ chồng tử vong, nghi vấn tự tử vì vỡ họ: Sáng 22/11, UBND xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết đã nhận được tin báo 2 vợ chồng ông Phạm Đức L. (62 tuổi) và bà Dương Thị T. (61 tuổi) chết trong nhà. Bước đầu lực lượng chức năng xác định đôi vợ chồng này tử vong do tự tử. Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Truy tìm người gây tai nạn rồi bỏ lại xe ở hiện trường: Ngày 22/11, Đội CSGT-TT quận 12, TP HCM cho biết đơn vị này đang thụ lý, giải quyết một vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn. Vụ TNGT xảy ra chiều 18/11, tại trước nhà số 62, đường TL17 (gần giao lộ TL17 + TL26), phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau khi làm một phụ nữ bị thương, tài xế điều khiển xe máy gây tai nạn đã để lại xe rời khỏi hiện trường. Đội CSGT-TT quận 12 đề nghị chủ xe và người gây tai nạn nêu trên nhanh chóng đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Truy sát tại Bệnh viện khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Nguồn: ĐTHĐT.

Thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết từ tiếng nẹt pô: Xuất phát từ chuyện nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, nẹt pô nên 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Hồ Văn Ao (24 tuổi; ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) dùng ống tuýp sắt đánh tử vong B. T. P. (13 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất). Ngày 22/11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Ao để điều tra hành vi “Giết người”. Dùng kéo cướp tiền ở cửa hàng bách hóa: Phan Trường Giang (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đi xe máy đến một cửa hàng bách hóa trên đường song hành quốc lộ 22 (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn). Khi đến nơi, đối tượng đỗ xe máy ở bên ngoài cửa hàng rồi vào bên trong giả vờ mua sắm. Giang dùng kéo thủ sẵn trong người rút ra đe dọa nữ nhân viên rồi mở hộc tiền ở quầy thu ngân, cướp 6 triệu đồng và lên xe máy tẩu thoát. Ngày 22/11, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ Phan Trường Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Mâu thuẫn trong khi nhậu, đâm anh họ tử vong: Tối 21/11, Nguyễn Văn Phúc (SN 1999, trú tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhậu cùng Nguyễn V.M (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) là anh họ của Phúc và một số người khác. Trong khi nhậu, giữa Phúc và M., xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, M., dùng tay đánh Phúc. Phúc lấy con dao đâm một nhát vào vùng ngực phía bên trái của M. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 22/11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. Thi thể người đàn ông nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Sáng 22/11, một số người dân đang đi tập thể dục thì phát hiện có thi thể nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua phường Đa Kao (quận 1, TP HCM). Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc quần áo màu xám. Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra. Nam thanh niên chết bất thường tại bãi đất trống: Sáng 22/11, nhân viên bảo vệ một khu di tích trên địa bàn phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương đi tập thể dục thì phát hiện một xe máy trên bãi đất trống ở cổng khu di tích, cách đó vài mét là thi thể nam giới nằm úp mặt, kẹt giữa hai ống cống. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một balo chứa giấy tờ tên N.T.T. (31 tuổi, quê Nghệ An) nghi vấn của nạn nhân. Công an TP Dĩ An đã hoàn tất khám nghiệm, thu thập dấu vết để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đôi vợ chồng tử vong, nghi vấn tự tử vì vỡ họ: Sáng 22/11, UBND xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết đã nhận được tin báo 2 vợ chồng ông Phạm Đức L. (62 tuổi) và bà Dương Thị T. (61 tuổi) chết trong nhà. Bước đầu lực lượng chức năng xác định đôi vợ chồng này tử vong do tự tử. Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Truy tìm người gây tai nạn rồi bỏ lại xe ở hiện trường: Ngày 22/11, Đội CSGT-TT quận 12, TP HCM cho biết đơn vị này đang thụ lý, giải quyết một vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn. Vụ TNGT xảy ra chiều 18/11, tại trước nhà số 62, đường TL17 (gần giao lộ TL17 + TL26), phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau khi làm một phụ nữ bị thương, tài xế điều khiển xe máy gây tai nạn đã để lại xe rời khỏi hiện trường. Đội CSGT-TT quận 12 đề nghị chủ xe và người gây tai nạn nêu trên nhanh chóng đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Truy sát tại Bệnh viện khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Nguồn: ĐTHĐT.