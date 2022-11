Tin nóng 21/11: Cụ ông chém bạn thân nhập viện vì chuyện con chó

Cụ ông chém bạn thân nhập viện vì chuyện con chó: Lê Thanh Nhàn (SN 1952, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) ngồi uống rượu với bạn thân là ông N.V.N.. Ông Nhàn gạ bán con chó nhà mình cho ông N. với giá 80.000 đồng/kg. Ông N. không đồng ý, nói rằng con chó giá chỉ 75.000 đồng/kg nên hai bên xảy ra cãi vã. Ông Nhàn sau đó đã dùng dao chém nạn nhân trọng thương. Ngày 21/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Nhàn. (Ảnh minh họa) Bắt thanh niên quan hệ với bé gái 13 tuổi: Khoảng tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Tài (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang) quen biết với cháu H. (SN 2009, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Hậu Giang) và thường xuyên nhắn tin. Sau đó, 2 người đã gặp nhau và quan hệ tình dục. Sự việc này đã bị gia đình cháu H. phát hiện tố cáo với cơ quan Công an. Ngày 21/11, Công an Tây Ninh cho biết vừa bắt Tài để điều tra, làm rõ. Cô gái 21 tuổi cầm đầu đường dây tín dụng đen: Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu. Vy và những người khác đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đường dây của Vy cho vay với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhân viên Bách Hóa Xanh trộm tiền của cửa hàng: Phạm Hồ Trọng (SN 1997, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nhân viên thu ngân của cửa hàng Bách Hóa Xanh tại địa chỉ 110C Đô Lương, phường 11, TP. Vũng Tàu. Trong lúc làm việc tại đây, lợi dụng lúc quản lý không có mặt tại quầy thu ngân, Trọng đã 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của cửa hàng với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 21/11, VKSND TP Vũng Tàu cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hồ Trọng về tội 'Trộm cắp tài sản'. Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau: Ngày 21/11, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận, ông Nguyễn Hoàng Sa - nguyên Phó Giám đốc Sở này bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền. Theo vị này: "Ông Sa bị kỷ luật liên quan đến việc kê khai tài sản không đúng quy định và cho vợ kinh doanh ngành nghề mình đang quản lý. Ông Sa bị kỷ luật cách đây khoảng 2 tuần”. Khởi tố nghịch tử dùng kéo đâm chết bố đẻ: Sau khi đã uống rượu, giữa Lương Thế Văn (20 tuổi, trú huyện Sa Thầy, Kon Tum) và chị Y Th. (là người sống chung như vợ chồng với Văn) xảy ra mâu thuẫn. Biết chuyện, mẹ Văn đã gọi ông L.V.D. (bố đẻ của Văn) về can ngăn. Sau đó, giữa Văn và bố đẻ đã xảy ra xô xát, Trong lúc bực tức, Văn đã dùng kéo đâm ông D. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 21/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố Văn về tội “Giết người”. Làm ăn thua lỗ, thanh niên thuê hàng loạt máy ảnh rồi mang đi 'cắm': Do làm ăn thua lỗ, nên Tạ Thạc Thắng (SN 1997; Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội) thuê máy ảnh tại cửa hàng ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình sau đó mang cầm cố lấy tiền trả nợ. Tổng số tài sản Thắng cầm cố có giá trị khoảng 168 triệu đồng. Ngày 21/11, Công an Quận Ba Đình cho biết đang điều tra, làm rõ. Phát hiện người đàn ông nhặt ve chai tử vong trên mặt hồ: Sáng 21/11, người dân sinh sống trên địa bàn bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ An Biên thuộc phường Gia Viên, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng). Qua xác minh nhanh của cơ quan chức năng, nạn nhân trên 60 tuổi chưa rõ danh tính và mưu sinh bằng việc đi nhặt ve chai. Nhiều khả năng, nạn nhân ra mép hồ nhặt vỏ chai nhựa và không may bị trượt chân ngã. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: ĐTHĐT.

