Tin nóng 19/6: Sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó, để nhập vào vụ án Công an TPHCM đang điều tra. Bắt nữ cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : Công an TP Yên Bái vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Quỳnh, SN 1993, là cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), Chi nhánh Yên Bái về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, gần 100 khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản cá nhân hoặc đưa tiền trực tiếp cho Quỳnh nhờ trả hộ tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay của họ với ngân hàng. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Quỳnh không làm đúng như thỏa thuận với khách mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Phong tỏa, khám xét địa điểm nghi sản xuất hàng triệu lít xăng dầu giả: Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phong tỏa và tiến hành khám xét Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) để điều tra hành vi làm giả xăng dầu. Trước đó, công an đã bắt giữ Võ Hoài Phương (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Gia Khiêm, chủ cây xăng Gia Khiêm) để phục vụ điều tra. Va chạm với tàu du lịch, 1 nữ du khách tử vong: Trên vùng biển Cát Bà, TP Hải Phòng vừa xảy vụ va chạm giữa tàu du lịch và tàu chuyển tải hành khách làm 1 du khách tử vong. Thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên tàu chuyển tải có 12 khách du lịch. Công an điều tra CDC Ninh Thuận mua kit xét nghiệm của Việt Á: Công an Ninh Thuận đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an điều tra việc mua sắm kit xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận với Công ty Việt Á. Phá đường dây ma túy khủng từ Đức về Việt Nam: Bộ Công an đã bắt giữ 11 đối tượng thuộc tổ chức đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ trên 50kg ma túy tổng hợp các loại. Theo điều tra, các đối tượng đã lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp LOGISTIC để chuyển ma túy từ nước ngoài qua đường hàng không, bưu điện vào Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong hàng hóa như bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng… Bị bắt vì nhận giống hạt cần sa từ người lạ mang về trồng: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Lê Đình Đệ (48 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại vườn nhà ông Đệ đang trồng trái phép 250 cây cần sa, cao từ 10cm-2m. Bước đầu, ông Đệ khai, được một người lạ ở TP Buôn Ma Thuột cho hạt gieo trồng và hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch. Sau đó, người này sẽ mua lại hoa cần sa khô của ông Đệ với giá 3 triệu đồng/1kg. Yêu cầu điều tra mở rộng vụ lừa đảo tại dự án Kingsway Tower: Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành, sau khi nhận được đơn tố cáo của các cá nhân là khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Nam An (tên thương mại là Kingsway Tower ở quận Bình Tân), tố cáo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty Siêu Thành và bà Trần Thị Thùy Trang (tự xưng là Phó Giám đốc Siêu Thành) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký bán trùng căn hộ thuộc dự án cho nhiều người, không hoàn thiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo thỏa thuận.

