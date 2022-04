Tin nóng 21/4: Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong: Chiều 21/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, khiến 5 người tử vong. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Rủ bé gái 5 tuổi chơi trốn tìm rồi hiếp dâm: Sau khi uống rượu tại nhà nạn nhân, Ninh Văn Thịnh (SN 1984, trú huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) rủ bé M. (SN 2017) ra sau bếp chơi trốn tìm rồi hiếp dâm, đang thực hiện hành vi thì bị người nhà bé gái phát hiện. Ngày 21/4, Công an huyện Hữu Lũng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Thịnh. Trộm hàng trăm công tơ điện đã qua sử dụng: Lợi dụng lúc đêm khuya, Đoàn Công Tuấn (SN 1975, trú Thanh Chương, Nghệ An) lẻn vào Điện lực huyện Thanh Chương lấy trộm 320 chiếc công tơ điện cũ đã qua sử dụng rồi mang đi tiêu thụ. Ngày 21/4, Công an huyện Thanh Chương đã bắt giữ Tuấn để điều tra, làm rõ. 'Nữ quái' thuê nhiều xe ô tô rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng: Lê Thị Tuyên (SN 1983, trú huyện Hải Hà, Quảng Ninh) thuê 3 xe ô tô ở TP Hạ Long rồi đi tới nhiều tỉnh thành khác để cầm cố lấy tiền, đến hạn trả xe, Tuyên mất liên lạc rồi bỏ trốn. 3 ô tô Tuyên thuê vào thời điểm tháng 5/2021 được định giá hơn 1,5 tỷ đồng. Ngày 21/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố Lê Thị Tuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mâu thuẫn trong lúc nhậu, đâm bạn tử vong: Trần Đình Quang và Nguyễn Văn Thận (cùng SN 1985, trú xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) và một số người khác uống rượu tại xã Long Hưng. Trong lúc uống rượu, giữa Thận và Quang xảy ra mâu thuẫn, Thận đã dùng dao đâm Quang tử vong. Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ. Giáng chức Hạt trưởng kiểm lâm 'gác hai chân lên bàn làm việc': Ngày 21/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết đã có quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp vì hành vi gác chân lên bàn làm. Ông Tường được bố trí giữ chức vụ Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp kể từ ngày 25/4. Cô gái tử vong khi phóng xe máy, truy hô cướp: Rạng sáng 21/4 trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM cô gái khoảng 20 tuổi chạy xe máy đã va chạm với xe lôi tự chế đang băng qua đường. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái chạy xe máy tốc độ nhanh đuổi theo một xe máy phía trước và truy hô cướp. Người phụ nữ neo đơn tử vong trong căn nhà bốc cháy: Sáng 21/4, người xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phát hiện căn nhà trong rẫy thanh long cách xa khu dân cư của bà Lê Thị Thu có khói bốc ra, nên đã hô hoán cùng chạy đến phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà Thu đã tử vong. Được biết, bà Thu sống một mình trong căn nhà này, bà có bệnh tâm thần phân liệt. >>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

