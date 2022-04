Tin nóng 20/4: “Yêu râu xanh” U70 dâm ô 2 bé gái lớp 5

"Yêu râu xanh" 70 tuổi dâm ô 2 bé gái lớp 5: Lợi dụng người lớn không ở nhà, T.Đ.D. (SN 1952; ngụ xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã 2 lần giở trò đồi bại với 2 bé gái đang học lớp 5. Ngày 20/4, Công an huyện Đức Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam "yêu râu xanh" này. (Ảnh minh họa) Đến trường đón con, người đàn ông ngã xuống mương tử vong: Ngày 20/4, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, chiều 19/4, ông P.V.H. (51 tuổi, người địa phương) đến trường đón con sau buổi thi, ông H. không may ngã xuống mương nước và tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tài xế taxi vờ hỏi mua vàng rồi cướp: Ngô Hoàng Anh (SN 1999, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) lái taxi đến tiệm vàng ở huyện Thạch Thất vờ mua hàng, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ tiệm táo tợn cướp nhẫn vàng và dây chuyền rồi lên xe bỏ chạy. Ngày 20/4, công an đã tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân, tay nổi trên sông: Sáng 20/4, trên sông Gò Tre thuộc xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện thi thể ông Huỳnh Xược (52 tuổi, trú thôn Thái Nam) bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước. Nạn nhân bị bệnh tâm thần, thường hay bỏ nhà đi. Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Bùi Thị Thúy Loan (ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) thuê người làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngày 20/4, công an đã khởi tố bị can Loan để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Rơi xuống giếng sâu 20 mét, phụ nữ thiệt mạng: Rạng sáng 20/4, bà Thị Sarin (56 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) chở con gái đến BV huyện Lộc Ninh để sinh con. Khi cách BV khoảng 100 mét, bà Sarin dừng lại để đi vệ sinh. Do trời tối, nạn nhân bị rơi xuống giếng dẫn đến tử vong. Trường Đại học du lịch bốc cháy, hàng trăm cán bộ sinh viên bỏ chạy: Sáng 20/4, tại căn phòng kho của trường Đại học Du Lịch (thuộc Đại học Huế, địa chỉ tại đường Lâm Hoằng, TP Huế) xảy ra cháy, khói bốc lên cao hàng chục mét khiến hàng trăm cán bộ sinh viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. "Hố tử thần" suýt nuốt chửng xe tải trên đường: Sáng 20/4 trên đường Võ Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM tài xế Trương Văn C. (51 tuổi, trú quận 12) đang điều khiển xe tải thì bất ngờ đầu xe tải của mình đã nằm trong một hố sâu. Theo quan sát, hố "tử thần' có đường kính hơn 3 mét, sâu hơn 1 mét. >>> Xẻm thêm video: Đột nhập nhà vệ sinh, dâm ô nữ sinh lớp 9 rồi quay video. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

