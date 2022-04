Tin nóng 19/4: Mâu thuẫn không dọn dẹp sau ăn, anh chém em nhập viện

Mâu thuẫn không dọn dẹp sau ăn, anh chém em nhập viện: Sau bữa ăn, Đặng Tòn Sếnh (SN 1995, trú huyện Văn Yên) bị mẹ đánh, chửi vì không dọn dẹp. Tức giận với mẹ Sếnh vào nhà đập phá đồ đạc, thấy vậy, em trai Sếnh là Đặng Tòn Pham (SN 1998) vào can ngăn nên xảy ra mâu thuẫn. Sếnh dùng dao chém Pham bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngày 19/4, Cơ quan Công an huyện Văn Yên cho biết đã tạm giữ Sếnh để điều tra. Bị bắt vì lừa chạy việc tại sân bay: Không có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại sân bay nhưng Phạm Thị Mỹ Hằng (28 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn nhận hàng trăm triệu đồng của các bị hại. Ngày 19/4, Công an huyện Hòa Vang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truy tố Giám đốc Quỹ tín dụng xã trộm cắp hơn 2,6 tỷ đồng: Lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, Nguyễn Văn Quyết (SN 1969 - cựu Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lấy trộm của cấp dưới chìa khóa két Quỹ tín dụng nhân dân xã, sau đó mở két sắt lấy trộm số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Ngày 19/4, Viện KSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Quyết. (Ảnh minh hoạ) Vợ và người tình pha thuốc chuột vào sữa đầu độc chồng: Trong cuộc sống, Lê Thị Xuân (SN 1984, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) thường xuyên bị chồng là Quất Văn Bình (SN 1985) đánh đập. Ngoài ra, Xuân còn có mối quan hệ tình cảm với Lê Đăng Khải (SN 1980, trú huyện Hạ Hoà). Sau khi nghe Xuân tâm sự, Khải và Xuân đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình. Ngày 19/4, Công an huyện Thanh Ba cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Ngỏ lời yêu nhưng bị cô gái từ chối, thanh niên cay cú đâm tử vong "tình địch": Nghĩ rằng cô gái từ chối tình cảm của mình là do quen với người con trai khác, Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, trú TP Long Xuyên, An Giang) cay cú thách đấu với "tình địch" là anh Phạm Minh T. (32 tuổi, trú tại huyện Châu Phú). Sau đó, giữa hai bên xảy ra xô xát, Thành đâm anh T. tử vong. Ngày 19/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Thành để điều tra, làm rõ. Đến nhà bạn gái 'nhí' giao cấu rồi trộm luôn tiền trong heo đất: Nguyễn Quốc Hưng (22 tuổi, trú tại Phú Thọ) đến nhà bạn gái T.T.N (15 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chơi. Sau đó, Hưng nhiều lần giao cấu với N. và trộm luôn số tiền 10 triệu đồng trong lợn đất của chủ nhà. Ngày 19/4, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố bị can Hưng. Khởi tố 2 tội danh đối với nam thanh niên giết học sinh lớp 8 ở Sơn La: Chiều 19/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can đối với Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) về tội Giết người, Cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an cũng nêu rõ trong vụ án xảy ra vào ngày 4/4, không có đồng phạm khác mà chỉ có mình Cường gây án. Nổ khí hầm tàu làm 2 người tử vong tại Hải Phòng: Khoảng 10h ngày 19/4, tại Công ty Hợp Tiến Thành (xã Hợp Thành, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tàu Trường Nguyên 08 đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ xảy ra sự cố nổ khí hầm tàu. Vụ nổ khiến vách tàu bị vỡ và 2 công nhân đang làm việc dưới sàn tàu bị thương nặng. Hai công nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn tại quán nhậu, 2 anh em ở Tiền Giang bị đâm thương vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Mâu thuẫn không dọn dẹp sau ăn, anh chém em nhập viện: Sau bữa ăn, Đặng Tòn Sếnh (SN 1995, trú huyện Văn Yên) bị mẹ đánh, chửi vì không dọn dẹp. Tức giận với mẹ Sếnh vào nhà đập phá đồ đạc, thấy vậy, em trai Sếnh là Đặng Tòn Pham (SN 1998) vào can ngăn nên xảy ra mâu thuẫn. Sếnh dùng dao chém Pham bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngày 19/4, Cơ quan Công an huyện Văn Yên cho biết đã tạm giữ Sếnh để điều tra. Bị bắt vì lừa chạy việc tại sân bay: Không có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại sân bay nhưng Phạm Thị Mỹ Hằng (28 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn nhận hàng trăm triệu đồng của các bị hại. Ngày 19/4, Công an huyện Hòa Vang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truy tố Giám đốc Quỹ tín dụng xã trộm cắp hơn 2,6 tỷ đồng: Lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, Nguyễn Văn Quyết (SN 1969 - cựu Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lấy trộm của cấp dưới chìa khóa két Quỹ tín dụng nhân dân xã, sau đó mở két sắt lấy trộm số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Ngày 19/4, Viện KSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Quyết. (Ảnh minh hoạ) Vợ và người tình pha thuốc chuột vào sữa đầu độc chồng: Trong cuộc sống, Lê Thị Xuân (SN 1984, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) thường xuyên bị chồng là Quất Văn Bình (SN 1985) đánh đập. Ngoài ra, Xuân còn có mối quan hệ tình cảm với Lê Đăng Khải (SN 1980, trú huyện Hạ Hoà). Sau khi nghe Xuân tâm sự, Khải và Xuân đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình. Ngày 19/4, Công an huyện Thanh Ba cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Ngỏ lời yêu nhưng bị cô gái từ chối, thanh niên cay cú đâm tử vong "tình địch": Nghĩ rằng cô gái từ chối tình cảm của mình là do quen với người con trai khác, Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, trú TP Long Xuyên, An Giang) cay cú thách đấu với "tình địch" là anh Phạm Minh T. (32 tuổi, trú tại huyện Châu Phú). Sau đó, giữa h ai bên xảy ra xô xát, Thành đâm anh T. tử vong. Ngày 19/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Thành để điều tra, làm rõ. Đến nhà bạn gái 'nhí' giao cấu rồi trộm luôn tiền trong heo đất: Nguyễn Quốc Hưng (22 tuổi, trú tại Phú Thọ) đến nhà bạn gái T.T.N (15 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chơi. Sau đó, Hưng nhiều lần giao cấu với N. và trộm luôn số tiền 10 triệu đồng trong lợn đất của chủ nhà. Ngày 19/4, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố bị can Hưng. Khởi tố 2 tội danh đối với nam thanh niên giết học sinh lớp 8 ở Sơn La: Chiều 19/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can đối với Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) về tội Giết người, Cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an cũng nêu rõ trong vụ án xảy ra vào ngày 4/4, không có đồng phạm khác mà chỉ có mình Cường gây án. Nổ khí hầm tàu làm 2 người tử vong tại Hải Phòng: Khoảng 10h ngày 19/4, tại Công ty Hợp Tiến Thành (xã Hợp Thành, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tàu Trường Nguyên 08 đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ xảy ra sự cố nổ khí hầm tàu. Vụ nổ khiến vách tàu bị vỡ và 2 công nhân đang làm việc dưới sàn tàu bị thương nặng. Hai công nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn tại quán nhậu, 2 anh em ở Tiền Giang bị đâm thương vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.