Tin nóng 21/1: Nữ sinh đại học giết bố, đốt nhà, dựng hiện trường giả

Nữ sinh đại học giết bố, đốt nhà, dựng hiện trường giả: Sau khi sát hại bố đẻ là Tống Hồng Điệp (SN 1968, trú TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bằng chất độc xyanua, Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở TP.HCM) dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy đi báo tin, tự dựng nên một vụ án ly kỳ nhằm che giấu hành vi phạm tội. Ngày 21/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Linh để điều tra, làm rõ. Lừa đảo gần 5 tỷ đồng qua Facebook: Trần Duy Tùng (SN 2002, ở Nam Định) và Trịnh Quang Huy (SN 2002, trú Hà Nội) đã lập nhiều tài khoản facebook mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác với số tiền gần 5 tỷ đồng. Ngày 21/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. (Ảnh: Đối tượng Tùng) Bắt tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng: Ngày 21/1, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Vũ Phương (SN 1979, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy). Tính đến ngày 25/12/2021, Phương đã chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm. Con dâu cuỗm sạch vàng của mẹ chồng rồi dựng hiện trường giả: Nguyễn Thị Lượm (34 tuổi, ở huyện Châu Thành, An Giang) trộm 30 chỉ vàng 24K của mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Mí (58 tuổi) đem bán rồi dựng hiện trường giả bị trộm. Ngày 21/1, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ Lượm để điều tra, làm rõ. Hiếp dâm bé gái 9 tuổi trên đường đi chơi về: Rơ Châm Nuk (SN 2001, trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thấy bé gái 9 tuổi trên đường đi chơi về đã đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngày 20/1, Công an huyện Chư Păh cho biết đang tạm giữ Nuk để điều tra, làm rõ. Bắt Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội: Ngày 21/1, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt giam ông Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội). Theo đó, ông Trung đã vi phạm trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Cụ ông 85 tuổi bị xe đông lạnh cán tử vong: Tối 20/1, tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) ông Đặng A. (SN 1937, ngụ tại địa phương) xảy ra va chạm với xe tải đông lạnh lưu thông phía sau cùng chiều. Hậu quả, Ông A. ngã xuống đường và bị xe đông lạnh cán qua người tử vong tại chỗ, xe máy bể nát, xe đông lạnh móp đầu. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

