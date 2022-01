Tin nóng ngày 20/1: Khẩn trương điều tra vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Khẩn trương điều tra vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Ngày 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã giao CATP Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc cháu bé bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu. Liên quan vụ việc này,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Bắt tội phạm truy nã quốc tế, tấn công tình dục: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đại sứ quán Anh, Công an TP Hội An vừa bắt Divers Kenneth (78 tuổi, quốc tịch Anh) khi khi đang lẩn trốn tại phường Cẩm Nam, TP Hội An. Divers Kenneth bị bắt theo quyết định truy nã của Vương Quốc Anh về tội danh “thực hiện các hành vi dâm ô”, “tấn công tình dục” và thông báo truy nã quốc tế của Ban Tổng Thư ký Interpol. Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm khi đang đi chơi về: Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ xử lý Rơ Châm Nuk (SN 2001, trú tại xã Ia Ka, huyện Chư Păh) về hành vi hiếp dâm. Trước đó, con gái 9 tuổi của anh T.C.B đang trên đường đi chơi về thì bị Rơ Châm Nuk đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan công an, bước đầu Rơ Châm Nuk đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 57 nam nữ 'mở tiệc' ma túy trong khách sạn: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Tối 13/1, tại khách sạn Family 88888, ở phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, cảnh sát bắt giữ Cà Văn Thương (quê Điện Biên) về hành vi mua bán 10 viên ma túy tổng hợp và 1 túi ma túy loại Ketamine. Tại khách sạn cảnh sát phát hiện 57 đối tượng dương tính với ma túy. Nguyễn Hải Long, quản lý khách sạn được xác định có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Một người phụ nữ ở Phú Yên bị thương sau tiếng súng nổ: Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) đang điều tra vụ nổ súng khiến một phụ nữ bị thương. Tối 19/1, bà Võ Thị Nhinh (SN 1955, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) đang ăn cơm thì có người gọi tên con trai là Lê Quang Tân. Khi bà Nhinh ra ngoài, phát hiện người đàn ông khả nghi nên bảo gọi điện thoại cho Tân. Người này sau đó nổ nhiều tiếng súng khiến bà Nhinh bị thương. Tìm tung tích nam thanh niên treo cổ tại nhà nghỉ: Ngày 20/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông báo, truy tìm tung tích một nam thanh niên chết do treo cổ ngày 25/12/2021 tại nhà nghỉ Mỹ Đình 2 (số 19 ngõ 2, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1). Nạn nhân khoảng 24 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng 65 kg, có hình xăm hình vòng tay ở cẳng tay trái mặc áo phông màu đỏ áo khoác ngoài mà đen, quần bò màu đen. Trước đó, sáng 24/12/2021, nam thanh niên trên đến thuê phòng tại nhà nghỉ Mỹ Đình 2, đến 18h40 ngày 25/12/2021, chủ nhà nghỉ kiểm tra phát hiện người này đã chết trong tư thế treo cổ. Giả công an đi cướp, 3 đối tượng bị bắt: Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Trương Ngọc Quí (23 tuổi), Trương Ngọc Tài (19 tuổi, cùng trú tại TP HCM) và Thạch Khánh Lộc (33 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngày 16/1, anh Phương, tài xế xe ôm nhận đơn hàng thuốc lá từ quận Bình Thạnh giao đến thị xã Tân Uyên. Khi anh Phương dừng xe trên đường để liên hệ với người nhận đã bị 3 đối tượng nói trên xưng là công an xã Bạch Đằng, yêu cầu về trụ sở làm việc vì nghi chở hàng lậu. Khi đi đến đoạn đường vắng, các đối tượng yêu cầu anh Phương xuống hàng để kiểm tra rồi dùng roi điện khống chế anh Phương cướp hết số thuốc lá. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

