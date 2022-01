Tin nóng 19/1: Bé 9 tuổi nghi bị người yêu của anh trai bạo hành

Bé gái 9 tuổi nghi bị người yêu của anh trai bạo hành: Trong quá trình học bài tại nhà, bé A. (9 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TP HCM) nghi bị người yêu của anh trai là Lê Thị Y. (31 tuổi) sống cùng nhà dùng tay, cây đánh đập gây thương tích. Ngày 19/1, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn, cháu vác dao cắt gân tay chú: Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, H.V.P. (SN 1993, trú huyện Hạ Lang, Cao Bằng) cầm dao chém nhiều nhát vào chú ruột là ông H.T.D. (SN 1977, trú cùng địa phương) khiến người này đứt gân cả 2 tay. Ngày 19/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh để đề nghị truy tố H. Giang hồ Hà "mát" bị bắt tạm giam vì bảo kê quán nhậu: Ngày 19/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà (còn gọi Hà "mát", 54 tuổi, quê Bình Dương, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Hà gây áp lực rằng sẽ phá chuyện làm ăn để chủ quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân phải nộp tiền bảo kê 12 triệu/tháng. Người đàn ông dùng súng khống chế một phụ nữ: Do mâu thuẫn tiền bạc, Võ Hoàng Tiển (37 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) dùng súng khống chế chị V.H.T. (37 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà) trên cầu Trà Khúc 1, TP Quảng Ngãi. Sau khi được thuyết phục, người này đã thả chị T. và giao nộp tang vật và theo lực lượng về trụ sở Công an làm việc. Ngày 19/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ. Lừa 5.000 "cộng tác viên", nhóm đối tượng chiếm đoạt 100 tỷ: Ngày 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố 41 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet. Đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng. Cô gái ở Thanh Hóa vào shop quần áo ăn cắp 13 triệu đồng: Lợi dụng sơ hở, Bùi Thị Bình (SN 1997, ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã trộm cắp số tiền 13.350.000 đồng của chị H. là chủ shop quần áo Chi fashion ở xã Trung Thành, huyện Nông Cống. Ngày 19/1, Công an Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ. Xe khách 16 chỗ cháy trơ khung giữa đèo: Sáng 19/1, xe ô tô khách 16 chỗ do tài xế Võ Minh Hùng (SN 1997, ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển khi đang xuống đèo Bảo Lộc bất ngờ xuất hiện khói đen bốc lên từ phía sau xe, kèm theo ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Thời điểm này, trên xe chỉ có tài xế, phụ xe và một hành khách. Tất cả đều rời khỏi xe an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm. Bác thông tin bắt Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM: tối 18/1, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã bị cơ quan công an bắt vào 18h cùng ngày. Liên quan đến thông tin trên, chiều 19/1, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết thông tin này là sai sự thật. >>> Xem thêm video: Xót xa lời kể của bé trai 15 tuổi khi bị bà chủ quán bánh xèo bạo hành. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

