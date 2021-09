Tin nóng 20/9: Bắt Giám đốc người Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường

Giám đốc người Trung Quốc chỉ đạo chôn hàng trăm tấn rác: Li Shao Xing (tức Lý Thiệu Hưng, SN 1972, người Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam (địa chỉ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã chỉ đạo cấp dưới vận chuyển chất thải chôn lấp không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường. Ngày 20/9, Li Shao Xing bị Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố. "Nữ quái" U50 trộm 20 lượng vàng và hơn 120 triệu đồng: Nguyễn Thị Thu (SN 1974, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thường đến nhà bà Trương Thị X. (SN 1958, trú cùng địa phương) chơi nên biết rõ người này có tài sản và luôn để trong túi xách mang theo người nên Thu đã trộm hơn 120 triệu đồng và 20 lượng vàng của bà X. Ngày 20/9, Thu bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ. Chém công an xã tử vong: Ông Nguyễn Văn Trường (công an viên xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) nhận tin báo Nguyễn Văn Đông (trú cùng địa phương) cầm theo dao đến nhà một người dân địa phương để gây sự. Khi tới nơi ông Trường đã bị Đông chém tử vong. Ngày 20/9, Đông bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam. Bị chửi vì vừa câu cá vừa hát, cầm gậy đánh chết đối thủ: Trong lúc nhóm Y Thên Niê (trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa câu cá vừa hát thì bị nhóm của ông ông Trần Đình Anh chửi, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, 4 đối tượng cầm theo gậy, đá đuổi đánh ông Anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 20/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, làm rõ. Bé gái lớp 3 bị nước lũ cuốn tử vong: Sáng 20/9, trên đường đi học, N.T.V.A (lớp 3, trường Tiểu học Yên Thái, ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và chị gái học lớp 5 bị nước lũ cuốn trôi. May mắn người chị được cứu kịp thời còn người em bị lũ cuốn tử vong. 1 phụ nữ bênh chồng, đánh cán bộ kiểm dịch: Nguyễn Thị Lợi (43 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) thấy chồng không được đi qua chốt kiểm dịch do không có giấy tờ theo quy định, Lợi lao vào chửi bới, tấn công lực lượng chức năng. Ngày 20/9, Lợi bị Công an quận Long Biên khởi tố bị can. Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng: Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đã triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản; bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Ổ nhóm do Lê Xuân Chiên (SN 1989; trú huyện Gia Lâm) cầm đầu. Nhóm này cho vay lãi nặng, nửa tỷ đồng cắt lại 155 triệu "tiền giấy mực". Nhân viên y tế tử vong trong phòng làm việc: Ngày 20/9, lãnh đạo huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc chết tại trụ sở. Hôm qua (ngày 19/9) anh N. vẫn ở lại cơ quan, đến sáng hôm nay (20/9) thì phát hiện anh N. chết trong phòng làm việc. >>>>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

