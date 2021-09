Tin nóng ngày 18/9: Công an viên bị chém tử vong khi dẹp vụ gây rối

Công an viên bị chém tử vong khi dẹp vụ gây rối. Ngày 18/9, Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Trường (56 tuổi) – công an viên xã An Đức đã bị một đối tượng chém gây thương tích dẫn đến tử vong. Tối ngày 17/9, ông Trường nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, xã An Đức) cầm dao đến nhà ông Lê Văn Tẻn cùng ấp để gây rối. Khi được phân công đến hiện trường, ông Trường khuyên Đông về nhà nhưng Đông dùng dao chém ông Trường khiến công an viên này tử vong sau đó. Trường đã bị bắt giữ sau đó để phục vụ điều tra. Say rượu, tấn công cán bộ Cảnh sát khi làm nhiệm vụ. Ngày 18/9, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tạm giữ đối tượng Quách Thái (SN 1979, phường Tân An). Khoảng 2h30 sáng cùng ngày, nhận tin đối tượng say rượu đang quậy phá, đại uý Nguyễn Công Tín (Cảnh sát khu vực 5, phường Tân An, quận Ninh Kiều) cùng Bảo vệ dân phố có mặt giải quyết vụ việc. Đại úy Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống nói chuyện nhưng Thái không nghe mà còn lao đến đâm đại uý Tín bị thương ở cổ. Thái bị khống chế đưa về phường để xử lý.



Phát hiện hổ đông lạnh nặng 160kg trong nhà dân. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra tại xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn). Ngày 16/9, cảnh sát phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Chung (42 tuổi, trú xã Sơn Lâm) một con hổ nặng 160kg. Theo lời ông Chung, tháng 12/2020, một lái xe container chạy tuyến Việt - Lào gửi nhờ tủ đông lạnh có đựng một số động vật để nấu cao. Người này đưa một số tiền chi phí thanh toán tiền điện và trả tiền công nên ông đồng ý. Cách chức PGĐ Sở TN&MT Lạng Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với PGĐ Sở TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Đình Duyệt. Với vai trò là Phó Giám đốc Sở, kiêm Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư do Sở TN&MT Lạng Sơn làm chủ đầu tư, ông Duyệt đã móc nối với nhà thầu, cố tình làm trái để trục lợi cá nhân, gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Tháng 4/2020, ông Duyệt bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 1/2021, ông Duyệt bị tòa tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo. Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường bên hồ nước. Ngày 18/9, cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T.Đ.A. (SN 1977, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin). Chiều 17/9, ông T.Đ.A. cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu ở khu vực hồ buôn Cuôr Kăp. Đến khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện ông A. đã tử vong gần chỗ nhậu nên trình báo cơ quan công an. (Ảnh: NLĐ). Tự lập chốt để cưỡng đoạt tài sản. Ngày 18/9, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Hải (SN 1984, trú tại xã Võ Ninh) tự lập chốt kiểm soát, chặn người và phương tiện tham gia giao thông để cưỡng đoạn tài sản. Trước đó, người dân người dân các xã Hàm Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh và thị trấn Quán Hàu phản ánh tại đường liên xã Võ Ninh - Hàm Ninh, đoạn thuộc địa phận thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, Lê Văn Hải đã tự ý lập chốt, chặn các phương tiện ôtô, xe máy của người đi đường. Hải đe dọa rồi thu tiền bất hợp pháp của người và phương tiện qua lại. 6 F0 khỏi bệnh đi nhờ xe tải luồng xanh thông chốt. Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, 10h sáng 18/9, tổ công tác kiểm tra xe tải có mã QR “luồng xanh” để kiểm tra quy định phòng, chống dịch gần giao lộ Quốc lộ 1 – Lê Trọng Tấn, khu vực giáp tỉnh Bình Dương và phát hiện 6 người gồm cả nam và nữ trong xe. Nhóm người cho biết từng là F0 khỏi bệnh và vừa hoàn thành cách ly nên đi nhờ xe tải để về địa phương khai báo y tế. Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản tài xế lỗi Chở người trong thùng xe tải trái quy định. Mẹ đơn thân cùng nhân tình vượt rào giãn cách “ship” ma túy. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Bích Hợp (SN 1986, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) và Nguyễn Đức Bảy (SN 1975, phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Khi Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh, trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên chuyên đi "ship" ma túy cho con nghiện. Ngày 17/9, cảnh sát bắt giữ Bảy khi đang giao ma túy trên đường Cách mạng Tháng Tám và tiếp tục bắt giữ Hợp. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Bảy thừa nhận đã cấu kết với Hợp lấy ma túy về bán cho các con nghiện kiếm lời trong mùa dịch. >>> Mời độc giả xem thêm video Người Hà Nội tập thể dục trên đường tàu bất chấp lệnh cấm. Nguồn: Zingnews

