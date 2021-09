Tin nóng 19/9: Vừa bước ra khỏi cửa 1 phụ nữ bị chém chết

Một phụ nữ ở Hưng Yên bị đâm chết trước cửa nhà: Chiều 19/9, một phụ nữ nhà trên đường Bãi Sậy (phường Minh Khai, TP Hưng Yên) vừa bước ra khỏi cửa thì bị 1 đối tượng đi xe máy đến đâm chết tại chỗ. Hiện Công an đang truy bắt hung thủ. Chém chồng và bạn của chồng dã man rồi bỏ trốn: Vì mâu thuẫn gia đình, Đoàn Thị Huệ (33 tuổi; ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) đã cùng 2 thanh niên dùng hung khí chém chồng là anh Phan Hiệp Hiến (43 tuổi) và bạn của chồng là anh Văn Hữu Lương (cùng ngụ địa phương khi anh này vào can ngăn). Sau khi gây án, Huệ đã bỏ trốn. Ngày 19/9, Công an TP Quy Nhơn cho biết đang truy tìm đang đối tượng. Đâm chết 2 chị em người tình lớn tuổi: Do mâu thuẫn tiền bạc, Lê Văn Phương (30 tuổi; ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) đã đâm 3 chị em (tại phường 2, TP Sóc Trăng) làm 2 người thiệt mạng, người còn lại bị thương nhưng đã qua cơn nguy kịch. Ngày 19/9, Phương bị Công an TP Sóc Trăng tạm giữ. 2 cha con đánh bị thương 3 cán bộ Công an huyện: Trong thời gian khai thác vàng trái phép, Ma Văn Thanh (SN 1981) và Ma Văn Thư (SN 2001, cùng trú huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đã dùng hung khí đánh bị thương 3 cán bộ Công an huyện Bảo Lâm đang làm nhiệm vụ, sau đó, Thanh và Thư bỏ trốn. Đến ngày 19/9, 2 bố con bị công an bắt giữ. Cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi đến viện khám thai: Ngày 19/9, UBND xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xác nhận việc cấp giấy đi đường cho 2 người đàn ông đến bệnh viện khám thai là có thật. Theo đó, cán bộ xã lấy mẫu giấy đi đường có sẵn trên máy. Trong quá trình sửa do sơ suất nên không sửa hết nội dung đã gây hiểu nhầm. Nhớ lại mâu thuẫn cũ khi đang ăn nhậu, đâm đối thủ tử vong: Trong lúc ngồi nhậu ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, giữa hai nhóm thanh niên nhớ lại mâu thuẫn trước đó và xảy ra xô xát. Võ Minh Hải (26 tuổi, ngụ ở địa phương) đã đâm tử vong anh N.M.T. (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Ngày 19/9, Hải bị Công an bắt giữ. Thanh niên đi trộm iPhone 11 còn nhắn tin đòi tiền chuộc: Hoàng Minh Vương (SN 1999, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sau khi đột nhập vào nhà cô gái ở cùng huyện lấy trộm 1 điện thoại iPhone 11 trị giá 18 triệu đồng, Vương còn nhắn tin đe dọa, buộc nạn nhân phải chuộc lại máy. Ngày 19/9, Vương bị Công an huyện Bố Trạch bắt giữ. 10 người nhậu trong khu phong tỏa rồi hành hung cảnh sát: Bị lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở vì tụ tập ăn nhậu trong khu vực phong tỏa ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) nhiều người đã hành hung cảnh sát trực chốt. Ngày 19/9, Công an TP Rạch Giá cho biết đang tạm giữ 10 người để điều tra. Xô bức tường nhà cũ để xây mới, 1 người chết: Ngày 19/9, UBND xã Thanh Tiên (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trong lúc xô bức tường cũ để mới, nhóm công nhân bất ngờ bị bức tường đổ đè khiến ông Dương Lê H. (58 tuổi, trú tại địa phương) tử vong và 1 người phụ nữ bị thương. >>>> Xem thêm video: Người phụ nữ bị chồng chém gục trên đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

