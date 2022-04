Tin nóng 18/4: Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh nổi trên mặt nước

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh nổi trên mặt nước: Ngày 18/4, UBND phường Tràng Minh (Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết, sáng 17/4, trong quá trình đi vớt bèo ở sông, bà L. (trú tại địa phương) bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai mới sinh nằm úp mặt dưới nước ngay sát bờ đất. Cách đó khoảng 1m còn phát hiện có 1 chiếc bao dứa màu trắng, bên trong có dính máu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cháu dâu cuỗm sạch vàng của bà nội chồng: Lợi dụng lúc vắng nhà, Huỳnh Thị Tuyết Loan (SN 1982, ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã lục lọi, cuỗm sạch số nữ trang bằng vàng và số USD của bà nội chồng tên T.T.V. (SN 1939, trú cùng huyện) rồi đem đi cất giấu. Ngày 18/4, Công an huyện Phụng Hiệp cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Loan. (Ảnh minh họa) Tự gắn mác "nữ giảng viên" để lừa tiền bạn học cũ: Trần Thị Liên (SN 1988, Thanh Trì, Hà Nội) tự lấy mác là "nữ giảng viên" Đại học Phòng cháy chữa cháy và có thể mua được giấy chứng chỉ hành nghề Phòng cháy chữa cháy để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bạn học cũ. Ngày 18/4, Công an huyện Thanh Trì cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Liên. Người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe máy dưới suối: Ngày 18/4, tại vị trí cầu Tây Yên (thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), trong khi làm việc, công nhân thu gom rác thải ở địa phương này đã phát hiện người đàn ông tử vong cùng chiếc xe máy dưới suối Tây Yên. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức H. (52 tuổi). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Ngã ra đường do phanh gấp, người phụ nữ bị xe cán tử vong: Trưa 18/4, chị N.T.M.L. (25 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng) điều khiển xe máy băng qua đường ở dốc Tha La (xã Lộc Thành) thì gặp xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi đang lưu thông theo chiều ngược lại. Phát hiện xe khách, nên chị L. phanh gấp và bị ngã ra đường. Lúc này, tài xế xe khách không kịp xử lý nên đã cán qua người làm chị L. tử vong. Triệt phá đường dây gái gọi giá 15 triệu đồng: Ngày 18/4, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thanh (28 tuổi, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Theo đó, Thanh đã giới thiệu tiếp viên quán karaoke là sinh viên đại học rồi thu 12-15 triệu đồng khi khách mua dâm có nhu cầu qua đêm. Khởi tố nữ Tổng Giám đốc chuyên lừa đảo du học Hàn Quốc: Ngày 18/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (SN 1988, trú TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua hình thức thu tiền của những người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

