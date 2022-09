Tin nóng 19/9: Chiêu dụ “hiếp dâm” con gái ông chủ quán vịt của gã nhân viên

Chiêu dụ "hiếp dâm" con gái ông chủ quán vịt của gã nhân viên: Lợi dụng lúc vợ chồng ông chủ đi vắng, Bùi Văn Long (SN 2000, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) đã rủ cháu H. (SN 2009), là con gái của chủ ông chủ quán vịt tại quận Đống Đa, Hà Nội xem phim người lớn và quan hệ tình dục. Những thời gian sau, Long tiếp tục rủ nhiều lần cháu H. quan hệ tình dục. Ngày 19/9, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố bị can Long về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Xe đầu kéo đâm vào vách núi, 2 người thương vong: Đêm 18/9, ông Võ Văn Lưu (SN 1989, trú ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển ô tô tải kéo rơ moóc khi đến xã An Mỹ, huyện Tuy An, thì bất ngờ đâm xe vào vách núi. Cú va đập mạnh đã khiến đầu xe bị biến dạng, lật nghiêng, tài xế Lưu tử vong tại chỗ; phụ xe Đỗ Phúc Mến (SN 1999, trú xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) bị thương. Bị xe khách tông mạnh từ phía sau, người phụ nữ chạy xe máy thiệt mạng: Sáng 19/9, trên đường Võ Chí Công (đoạn gần cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) một người phụ nữ (chưa rõ danh tính, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe máy thì bất ngờ bị xe khách tông mạnh từ phía sau và kéo lê khoảng 50 mét. Cú va chạm khiến người phụ nữ thiệt mạng tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nữ công nhân bị điện giật cháy nửa người: Sáng 19/9, tại công trình xây dựng trên quốc lộ 14 thuộc khu phố Phú Cường (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) người dân họ nghe tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa từ công trình xây dựng. Khi đến nơi, họ phát hiện người phụ nữ bị điện giật cháy nửa thân người, bỏng nặng. Đồng nghiệp của nạn nhân cho biết tai nạn xảy ra khi chị Hồng cùng các công nhân khác đang đưa thép lên trên lầu một của căn nhà để thi công. Đi bắt cá, 2 bé gái đuối nước thương tâm: Sáng 19/9, UBND xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An cho biết, chiều 18/9. Hai em Dương Ngọc Hương (12 tuổi, học lớp 7), Nguyễn Thị Ngọc Như (11 tuổi, học lớp 6, trường Nguyễn Thị Một), sống cùng ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc rủ nhau đi ra khu vực đầm nuôi tôm cách nhà hơn 100 mét để mò tôm, bắt cá. Tuy nhiên do thời tiết xấu, đường trơn trượt đã khiến 2 em trượt chân xuống dòng nước sâu, gây nên vụ tai nạn. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình hai cháu bé, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Lật xe buýt tại Hà Tĩnh, nhiều hành khách bị thương: Sáng 19/9, tại QL 1A, đoạn qua địa phận phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, xe buýt xảy ra va chạm với xe container. Cú tông mạnh khiến xe buýt bị lật nghiêng, hư hỏng nặng, nhiều hành khách trên xe bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng CSGT CA thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng đến hiện trường để phân luồng giao thông và kịp thời đưa những người bị thương còn lại đi cấp cứu. Quán bar đóng cửa, 2 vệ sĩ rủ nhau đi cướp: Ngày 19/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Phương (16 tuổi)và Phú Thành Đạt (19 tuổi) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Trước đó, hai đối tượng đang làm việc tại quán bar tại địa phương, nhưng hiện quán đang đóng cửa để sửa chữa. Khoảng 22h ngày 11/9, Phương rủ Đạt đi cướp vì hết tiền tiêu xài. Khi đi đến đường Lê Duẩn đoạn gần trung tâm ngã 6 Buôn Ma Thuột, 2 đối tượng đã cướp giật túi xách của 2 cô gái và tẩu tán các tài sản bên trong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cả 2 đối tượng nàyđã bị cơ quan chức năng bắt giữ. >>> Mời bạn đọc xem thêm video Tăng mức xử phạt hành vi che biển số

