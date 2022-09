Tin nóng 17/9: Nghi vấn bảo vệ 70 tuổi xâm hại nữ sinh lớp 6 có bầu

Nghi vấn bảo vệ 70 tuổi xâm hại nữ sinh lớp 6 có bầu: Ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đã tiến hành tạm giữ ông P.H. (SN 1952, trú tại huyện Quế Phong). Ông H. hiện là bảo vệ một trường mầm non trên địa bàn và đang bị nghi là người đã có hành vi xâm hại tình dục khiến 1 nữ sinh lớp 6 mang bầu. Cụ thể, sau một thời gian dài thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, người nhà của nữ sinh lớp 6 đã đưa cháu đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn 1 tháng. Nữ sinh lớp 6 cho biết, mình bị bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại. Đòi nợ bất thành, dùng kéo đâm người trọng thương: Lê Đức Anh đến phòng trọ tại phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp chị Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1974) để đòi nợ nhưng không gặp được chị Liên. Tại đây, Lê Đức Anh gặp anh Hồ Thanh Phương (SN 1972, trú tại phường Hương Sơ) và hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, xô xát nhau. Trong lúc mâu thuẫn, Lê Đức Anh dùng kéo móc ở chìa khóa xe đâm liên tiếp vào người anh Phương khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 17/9, Công an TP Huế cho biết đang tạm giữ Đức Anh để điều tra, làm rõ. Bắt 2 thanh niên vô cớ giết người, đập xe máy người khác: Nguyễn Xuân Sơn (24 tuổi) và Phạm Ngọc Sơn (22 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Bông, Đắk Lắk) sau khi uống rượu ra đường chơi, 2 đối tượng nhìn thấy anh Hồ Xuân Đơ (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy xe máy đi ngược chiều nên đã đuổi theo đánh nạn nhân trọng thương. Ngày 17/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Cay cú vì internet chập chờn, đâm nhân viên viễn thông nhập viện: Anh Trần Thanh Nhàn, là nhân viên của Trung tâm viễn thông đến trại heo tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để sửa chữa mạng Internet. Do tức giận nhà mạng nên Chung Văn Quẹo (34 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) trút giận bằng cách dùng dao đâm 3 nhát vào lưng anh Nhàn gây trọng thương. Ngày 17/9, Công an huyện Bàu Bàng cho biết vừa bắt giữ Quẹo. Bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú tại Bình Dương: Ngày 16/9, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM), chủ quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 32 người tử vong. Ông Xuân bị khởi tố bị can để làm rõ về hành vi "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" quy định tại khoản 3, điều 313 Bộ luật Hình sự. Cháy ở trụ sở UBND phường Tân Tạo: Chiều 17/9, người dân sống gần UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM thấy khói lửa bốc lên từ bên trong. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã báo động, hô hoán, dùng bình cứu hỏa mini tiếp cận hiện trường, tìm cách khống chế. Ban đầu, lửa được cho là xuất phát từ khu vực chuồng cu ở sân thượng và vụ cháy không gây thiệt hại về người. Xe ba gác lao lên vỉa hè tông 3 bà cháu làm 2 người tử vong: Tối 16/9, tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xe đầu kéo do Nguyễn Văn Tỵ, (trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xảy ra va chạm với xe ba gác cùng chiều do Dương Thế Thành (42 tuổi, trú xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển. Cú va chạm làm xe mô tô ba gác lao lên vỉa hè bên phải đường và đâm vào 3 bà cháu đang ngồi bên vỉa hè khiến bà D.T.H và cháu P.N.H tử vong, cháu L. bị thương. Lái xe ba gác Dương Thế Thành bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành bị khởi tố: Ngày 17/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Lê Quốc Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra xác định ông Đạt có dính líu với nhiều cán bộ khác trong việc thẩm định hồ sơ đất công tại Cụm công nghiệp Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) gây thất thoát tiền nhà nước. >>> Xem thêm video: Bé gái 8 tuổi ở An Giang bị cậu ruột xâm hại. Nguồn: ĐTHĐT.

