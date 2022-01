Tin nóng 18/1: Cho rằng không trả tiền nhậu, người đàn ông bị đâm chết

Cho rằng không trả tiền nhậu, người đàn ông bị đâm chết: Trong lúc tính tiền, Lê Hoàng Nam (24 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) và Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) cho rằng anh L.V.M (28 tuổi) không trả tiền nhậu nên xảy ra mâu thuẫn và dùng hung khí đánh bị hại tử vong. Ngày 18/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. (Ảnh minh họa) Đâm chết anh ruột vì đánh mẹ: Trần Trung Hiệp (SN 1996, trú thị xã Gò Công, Tiền Giang) đang ở nhà trọ cùng mẹ ruột là bà Mai (SN 1958) thì Trần Trung Hòa (SN 1991) tới lớn tiếng, đánh mẹ. Thấy vậy, Hiệp ra can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn, trong lúc bực tức Hiệp đâm tử vong Hòa. Ngày 18/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Hiệp để điều tra. Khởi tố 2 cựu hiệu trưởng ở Khánh Hòa: Ngày 18/1, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã khởi tố bị can Trương Quang Thuận (64 tuổi) và Vũ Viết Sơn (58 tuổi) là 2 cựu Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. 2 người này bị cáo buộc thu học phí, lệ phí sai quy định với số tiền gần 16 tỷ đồng. Chủ tiệm cầm đồ cho hơn 500 người vay nặng lãi: Chiều 18/1, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Lê Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa) để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo đó, Tuấn sau khi mở tiệm cầm đồ đã cho 528 người vay nặng lãi với số tiền giao dịch hơn 52 tỷ đồng. Dùng xà beng giết chủ rẫy cà phê: Biết chủ một rẫy cà phê ở huyện An Minh, Kiên Giang là ông Bùi Văn Thăng (62 tuổi) vừa nhận tiền hàng, Đặng Văn Luyến (42 tuổi, trú huyện An Minh) vờ tiếp cận rồi dùng xà beng tấn công dồn dập từ phía sau khiến nạn nhân chết tại chỗ, phi tang thi thể, lục tìm lấy toàn bộ tài sản. Ngày 18/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Luyến. Nhân viên ngân hàng lừa đảo 2,4 tỷ đồng: Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá độ bóng đá, Lê Sơn Lĩnh (SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) là nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP Cà Mau đã làm giả 3 khế ước vay lên đến 1,7 tỷ đồng để chiếm đoạt. Ngày 18/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lĩnh. Va chạm với xe bồn, người đàn ông bị cán tử vong: Sáng 18/1, ông Lê Minh Dần (48 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy khi đến TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông chạy cùng chiều bên trái. Va chạm làm cho người đàn ông và chiếc xe máy bị kéo lên đi một đoạn, nạn nhân bị bánh xe bồn cán chết tại chỗ. Xông vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công cả Công an: Lương Văn Nọi (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trèo qua tường rào đột nhập vào bên trong khu cách ly để gặp với bạn gái mới quen. Bị Công an phát hiện yêu cầu chấm dứt hành vi của mình nhưng Nọi không chấp hành còn hô hào đồng bọn đến đánh Công an. Ngày 18/1, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nọi và đồng bọn. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn tại quán nhậu, 2 anh em ở Tiền Giang bị đâm thương vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

