Tin nóng 17/1: Gọi bạn trai đến nhà ngủ rồi trộm 1,8 tỷ

Trộm 1,8 tỷ đồng của bạn trai mới quen rồi đi mua vàng: Trần Thị Anh (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) dụ anh H. (ngụ tỉnh Đồng Nai) mới quen qua mạng xã hội ngủ tại nhà trọ của mình lợi dụng sơ hở đã trộm gần 1,8 tỷ đồng rồi đi mua vàng để trả nợ. Ngày 17/1, Công an TP Thủ Đức cho biết đang tạm giữ Anh để điều tra, làm rõ. Thầy giáo dâm ô 4 học sinh tiểu học: Hà Hoàng Tú (SN 1990, trú xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), là giáo viên trường Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn) đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của 4 cháu cùng sinh năm 2013, là học sinh trường Tiểu học số 2 Văn Lăng. Ngày 17/1, Công an huyện Đồng Hỷ cho biết đã bắt tạm giam Tú. Dọa nổ bom, cướp xe máy của cô gái: Nguyễn Thái Tài (22 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đột nhập vào nhà chị T.T.V (21 tuổi, ở thị xã Điện Bàn) yêu cầu chị V. nằm im và đe dọa kích nổ bom đặt ở đầu giường cho nổ tung toàn bộ ngôi nhà nếu chị V nhúc nhích, kêu la. Sau đó, Tài đã cướp xe máy cùng nhiều tiền mặt rồi bỏ trốn. Ngày 17/1, Công an thị xã Điện Bàn cho biết đang tạm giữ Tài để điều tra, làm rõ. Làm giả "sổ đỏ" lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Do cần tiền trả nợ nên Phạm Việt Cường (SN 1995, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã lên mạng xã hội nhờ làm "sổ đỏ" giả sau đó chuyển nhượng lại diện tích đất cho một người dân để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu. Ngày 16/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Cường. Nổ súng, ép hai vợ chồng đưa 100 tỷ đồng: Sau khi nổ phát súng thị uy, Trần Văn Hào (35 tuổi ở Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (23 tuổi ở Lạng Sơn) ép hai vợ chồng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội phải đưa 100 tỷ đồng. Sau đó, nạn nhân van xin và bị hai tên cướp lấy đi 200 triệu đồng. Chiều 17/1, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Người đàn ông cướp vàng của học sinh 8 tuổi: Đang đứng chơi ở cổng trước, cháu N.K.L (SN 2014, trú phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) bị Đặng Văn Nhất (SN 1994, trú TP Lào Cai) đến hỏi chuyện rồi đe dọa, dùng tay tháo bông tai bằng vàng rồi bỏ chạy. Ngày 17/1, Nhất bị Công an TP Lào Cai tạm giữ để điều tra. Đang cách ly vẫn tụ tập, F1 bị xử phạt 7,5 triệu đồng: Đang thực hiện cách ly theo yêu cầu nhưng anh N.H.T. (SN 1996, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn tụ tập không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Ngày 17/1, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã xử phạt anh T. 7,5 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Nam sinh cấp 3 bị xe khách tông tử vong: Trưa 17/1, xe khách có logo nhà xe Phương Trang lưu thông hướng Nam-Bắc trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thì tài xế cho xe vượt phải va chạm xe máy do em Trần Đình Kiệt (17 tuổi, ngụ xã Trung Hòa) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm này, nam sinh mới tan học đang trên đường về nhà. >>> Xem thêm video: Tinh vi thủ đoạn tống tiền bằng clip nóng quay trộm các cặp đôi trong nhà nghỉ. Nguồn: VTV 24.

