Lọ Lem "đu trend" hóa thân thành nàng công chúa Bạch Tuyết

Mới đây, cư dân mạng được phen xôn xao trước những hình ảnh mới của Lọ Lem. Cụ thể, con gái lớn MC Quyền Linh hóa thân thành nàng công chúa Bạch Tuyết. Với nhan sắc dịu dàng, thanh tú, Lọ Lem dễ dàng chinh phục người hâm mộ với tạo hình đậm chất cổ tích. Ái nữ nhà Quyền Linh mang đến hình ảnh một Bạch Tuyết ngây thơ, trong trẻo, gần giống với phiên bản hoạt hình kinh điển của Disney. Đáng chú ý, khi đặt lên bàn cân so sánh với phiên bản Bạch Tuyết do Rachel Zegler thủ vai trong bản live-action đang ra mắt của Disney, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng Lọ Lem có phần vượt trội hơn. Với làn da trắng, mái tóc đen óng và đôi mắt to tròn, Lọ Lem được khen ngợi là giống như Bạch Tuyết bước ra từ truyện tranh, trái ngược với hình ảnh "không đúng nguyên tác" của Rachel Zegler. Những hình ảnh mới của Lọ Lem cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng không thể phủ nhận cô nàng rất xinh đẹp, nhưng thời gian gần đây, cô xuất hiện quá dày đặc trên truyền thông. Có người thậm chí còn đặt nghi vấn liệu ái nữ nhà Quyền Linh có đang "mua gói PR" để quảng bá nhan sắc hay không. Trước đó, Quyền Linh từng chia sẻ rằng anh chưa có ý định để con gái gia nhập showbiz, mà muốn cô tập trung vào việc học tập trước tiên. Bản thân Lọ Lem cũng bày tỏ mong muốn trở thành nhà thiết kế thời trang hơn là theo đuổi sự nghiệp MC hay diễn xuất như bố. Tuy nhiên, thời gian qua, Lọ Lem vẫn tham gia nhiều hoạt động như trình diễn thời trang và quảng bá phim, điều này khiến một số cư dân mạng đặt câu hỏi về định hướng của gia đình.

